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Дивися повний текст Київрада виділила гроші на зарплати працівникам \"Київпастрансу\" та метрополітену.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:51
Київрада виділила гроші на зарплати працівникам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада виділила гроші на зарплати працівникам \"Київпастрансу\" та метрополітену.
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