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Lucid Motors представила свою
альтернативу електрокарам...

Lucid Motors представила свою альтернативу електрокарам...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:34

Lucid Motors представила свою альтернативу електрокарам...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Lucid Motors поділилася детальною інформацією про свій перший електромобіль - седан Lucid Air.

Дивися повний текст Lucid Motors представила свою альтернативу електрокарам Tesla (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:34

Показатели конечно крутые, но внешность никакая. Через чур американская. В Евразии с такой внешностью, габаритами и ценой им делать нечего. Тесла намного красивее, особенно модель S. И она уже стала таким себе автомобилным айфоном, модным гаджетом. А если человек не захочет гнаться за модой, то он просто купит немца или японца, не такого мощного, но более дешевого и практичного.
ALexxxS
 
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