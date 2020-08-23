Американська компанія Lucid Motors поділилася детальною інформацією про свій перший електромобіль - седан Lucid Air.
Дивися повний текст Lucid Motors представила свою альтернативу електрокарам Tesla (відео).
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:34
Lucid Motors представила свою альтернативу електрокарам...
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Дивися повний текст Lucid Motors представила свою альтернативу електрокарам Tesla (відео).
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:34
Показатели конечно крутые, но внешность никакая. Через чур американская. В Евразии с такой внешностью, габаритами и ценой им делать нечего. Тесла намного красивее, особенно модель S. И она уже стала таким себе автомобилным айфоном, модным гаджетом. А если человек не захочет гнаться за модой, то он просто купит немца или японца, не такого мощного, но более дешевого и практичного.
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