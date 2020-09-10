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В Україні стали будувати в півтора разу менше житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Загальна площа житлових приміщень, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт, в першому півріччі 2020 року скоротилася в 1,4 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:38
бабло заканчивает у строителей , а квартири никто не покупает
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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