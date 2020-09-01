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За 8 місяців 2020 року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:42
Пропонуємо до обговорення:
За січень-серпень 2020 року група "Нафтогаз", за попередніми даними, сплатила до держбюджету 92,5 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн).
Дивися повний текст За 8 місяців 2020 року \"Нафтогаз\" сплатив до держбюджету 92,5 мільярда
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 10:42
Сделали из Нафтогаза еще одну налоговую инспекцию. Только коммерческую. Собирает с людей и предприятий бабки, причем столько сколько ей хочется и потом перечисляет государству.
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