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Голова "Укроборонпрому"
подав у відставку

Голова "Укроборонпрому" подав у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:47

Голова "Укроборонпрому" подав у відставку

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник генерального директора цього державного концерну Мустафа Найєм у Facebook.

Дивися повний текст Голова \"Укроборонпрому\" подав у відставку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:48

зачем брали? миссию выполнил.. какую..
sal
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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