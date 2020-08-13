Про це заявив заступник генерального директора цього державного концерну Мустафа Найєм у Facebook.
Дивися повний текст Голова \"Укроборонпрому\" подав у відставку.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:47
Голова "Укроборонпрому" подав у відставку
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Дивися повний текст Голова \"Укроборонпрому\" подав у відставку.
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