Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив основні параметри економіки, які заплановані на 2021 рік у державному бюджеті.
Дивися повний текст Шмигаль розповів, якими будуть ріст ВВП та курс долара у новому бюджеті.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:55
Шмигаль розповів, якими будуть ріст ВВП та курс долара у...
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Дивися повний текст Шмигаль розповів, якими будуть ріст ВВП та курс долара у новому бюджеті.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:55
Раньше обещания лохам были другие... 40% рост за 5 лет 500 тыс раб мест
Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:11
Поясніть мені будь ласка як може відсоток дефіциту бюджету бути більше ніж ріст ВВП?
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