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Шмигаль розповів, якими будуть
ріст ВВП та курс долара у...

Шмигаль розповів, якими будуть ріст ВВП та курс долара у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:55

Шмигаль розповів, якими будуть ріст ВВП та курс долара у...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив основні параметри економіки, які заплановані на 2021 рік у державному бюджеті.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, якими будуть ріст ВВП та курс долара у новому бюджеті.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 11:55

Раньше обещания лохам были другие... 40% рост за 5 лет 500 тыс раб мест
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:11

Поясніть мені будь ласка як може відсоток дефіциту бюджету бути більше ніж ріст ВВП?
pogorelets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:45

Та невже, 29 гривень, я б не здивувався, якби записали 35 і розповідали б, що треба "підтягувати" курс до цієї цифри. Ну дякуємо й на тому.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:58

  pogorelets написав:Поясніть мені будь ласка як може відсоток дефіциту бюджету бути більше ніж ріст ВВП?

Эти прараметры связаны не напрямую, снижение налога (и равно доходов бюджета) на 1% может вызвать рост ВВП на 2-3% (но не всегда, это зависит еще от многих факторов).
Neolit
 
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