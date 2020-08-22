Процентні ставки за кредитами і депозитами знижуватимуться, оскільки вони продовжать реагувати на червневе зниження облікової ставки центробанку до 6%.
Дивися повний текст Голова НБУ очікує подальшого зниження процентних ставок.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:44
Голова НБУ очікує подальшого зниження процентних ставок
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Дивися повний текст Голова НБУ очікує подальшого зниження процентних ставок.
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