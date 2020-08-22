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Голова НБУ очікує подальшого
зниження процентних ставок

Голова НБУ очікує подальшого зниження процентних ставок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:44

Голова НБУ очікує подальшого зниження процентних ставок

Пропонуємо до обговорення:
Процентні ставки за кредитами і депозитами знижуватимуться, оскільки вони продовжать реагувати на червневе зниження облікової ставки центробанку до 6%.

Дивися повний текст Голова НБУ очікує подальшого зниження процентних ставок.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:44

Тогда пусть и ожидает дальнейшее снижение депозитных вкладов.
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