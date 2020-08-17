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Які товари найчастіше купують
в інтернеті: середній чек...

Які товари найчастіше купують в інтернеті: середній чек...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:16

Які товари найчастіше купують в інтернеті: середній чек...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє olx.ua.

Дивися повний текст Які товари найчастіше купують в інтернеті: середній чек (інфографіка).
R2
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