Про це повідомляє olx.ua.
Дивися повний текст Які товари найчастіше купують в інтернеті: середній чек (інфографіка).
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:16
Які товари найчастіше купують в інтернеті: середній чек...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які товари найчастіше купують в інтернеті: середній чек (інфографіка).
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