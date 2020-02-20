Добрый день
Покупал ли кто-то ОВГЗ у ICU? Можете поделиться опытом, впечатлениями.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:47
Отзывы про ICU
Добрый день
Покупал ли кто-то ОВГЗ у ICU? Можете поделиться опытом, впечатлениями.
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Додано: Сер 30 вер, 2020 15:06
alex2013a90
звісно
відгуки шукайте в профільній гілці по бумагам
+50грн !
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