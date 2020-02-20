Добрый день
Покупал ли кто-то ОВГЗ у ICU? Можете поделиться опытом, впечатлениями.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:47
Отзывы про ICU
Добрый день
Покупал ли кто-то ОВГЗ у ICU? Можете поделиться опытом, впечатлениями.
Додано: Вів 30 лис, 2021 11:32
Підкажіть по ICU вхід/вихід по комісіям, що оптимальніше? У МОНО наче 190 грн комісія, можливо є які ще варіанти, поділіться, будь-ласка!
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:33
alex2013a90
делюсь впечатлениями ..
в ноябре 2021 достаточно быстро заключила договор, открыли счет/ аккаунт
в декабре решила попробовать огвз через этот "сервис"
итак, вчера через кабинет ICU купила ХХ огвз на сумму ХХ ХХХгрн., осталась денешка ХХХгрн. (не все пошло на покупку огвз) - все было норм до сегодняшнего утра..
Сегодня пробую зайти в свой кабинет ICU, чтобы посмотреть на состояние ... а он пишет - "такого аккаунта не существует"
звоню в ICU - говорят "не волнуйтесь - сейчас свяжемся с нашими программистами"
ничего себе такое впечатление - какие-то программисты могут за ночь удалить аккаунт с деньгами и огвз
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