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Отзывы про ICU

Отзывы про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 12:47

Отзывы про ICU

Добрый день
Покупал ли кто-то ОВГЗ у ICU? Можете поделиться опытом, впечатлениями.
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:06

alex2013a90

звісно
відгуки шукайте в профільній гілці по бумагам
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 11:32

Підкажіть по ICU вхід/вихід по комісіям, що оптимальніше? У МОНО наче 190 грн комісія, можливо є які ще варіанти, поділіться, будь-ласка!
dobson
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:33

alex2013a90
делюсь впечатлениями ..
в ноябре 2021 достаточно быстро заключила договор, открыли счет/ аккаунт
в декабре решила попробовать огвз через этот "сервис"
итак, вчера через кабинет ICU купила ХХ огвз на сумму ХХ ХХХгрн., осталась денешка ХХХгрн. (не все пошло на покупку огвз) - все было норм до сегодняшнего утра..
Сегодня пробую зайти в свой кабинет ICU, чтобы посмотреть на состояние ... а он пишет - "такого аккаунта не существует" :shock:
звоню в ICU - говорят "не волнуйтесь - сейчас свяжемся с нашими программистами"
ничего себе такое впечатление - какие-то программисты могут за ночь удалить аккаунт с деньгами и огвз :shock:
vililit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:51

Re: Отзывы про ICU

справедливости ради надо сказать - заработало достаточно быстро, но как говорится "ложечки нашлись, а осадочек остался" :roll:
vililit
 
Повідомлень: 64
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 10:12

2 лишних дня держат деньги клиента

Хитрят на выводе средств. Погашение ОВГЗ происходит по средам, но вы денги получаете в четверг днем, но даже если вы сразу дадите команду на вывод средств на свой счет, то деньги все равно будут выводиться в пятницу утром и вы их получите в пятницю днем. Таким образом еще 2 дня зарабатывают на ваших деньгах. Зарабатывают на доходности ОВГЗ, но еще решили и на удержании средств. Как-то дурно пахнет :(
Easy123
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:14

Easy123
Справедливости ради - Минфин отдаёт деньги вечером. Пока разберутся где - чьи) - вот и утро след. дня.

У меня вопрос - какая разница в доходности между первичкой - и доходностью, по которой можно купить в ИСУ?
На первичку выпускают? От какой суммы? Сколько стоит?
Specu
 
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