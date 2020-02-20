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Отзывы про ICU

Отзывы про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 02:49

  Чорний Ворон написав:
  Specu написав:У меня вопрос - какая разница в доходности между первичкой - и доходностью, по которой можно купить в ИСУ?

В ICU десь на піввідсотка нижча.

А в чем же тогда преимущество ICU от других банков\брокеров? поясните. Походу плюс только в том что от 50 тыс грн? а во всех остальных случаях - все плюсы сжирает меньшая доходность? или не так понимаю?
nata55
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:18

  lolik написав:В ICU бісить ось що. Нехай у мене 500 облігацій. Я надумав їх продати, а воно пише що для продажу доступно тільки 100.

Що це значить ніхто не знає? По 100 в день? А де ж заявлювана надвисока ліквідність?


повысьте доходность продажи - оторвут с руками
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 17:19

  nata55 написав:
  Чорний Ворон написав:
  Specu написав:У меня вопрос - какая разница в доходности между первичкой - и доходностью, по которой можно купить в ИСУ?

В ICU десь на піввідсотка нижча.

А в чем же тогда преимущество ICU от других банков\брокеров? поясните. Походу плюс только в том что от 50 тыс грн? а во всех остальных случаях - все плюсы сжирает меньшая доходность? или не так понимаю?

все так
ну и в банке ж тысячи в 1,5 минимум + возня с зачислениями встанет, тот же краткосрочно на 3 месяца, тут попроще похранить "до лета"
cohan
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  #<12
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