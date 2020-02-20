Отзывы про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 29 січ, 2022 02:49
Чорний Ворон написав: Specu написав:
У меня вопрос - какая разница в доходности между первичкой - и доходностью, по которой можно купить в ИСУ?
В ICU десь на піввідсотка нижча.
А в чем же тогда преимущество ICU от других банков\брокеров? поясните. Походу плюс только в том что от 50 тыс грн? а во всех остальных случаях - все плюсы сжирает меньшая доходность? или не так понимаю?
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nata55
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:18
lolik написав:
В ICU бісить ось що. Нехай у мене 500 облігацій. Я надумав їх продати, а воно пише що для продажу доступно тільки 100.
Що це значить ніхто не знає? По 100 в день? А де ж заявлювана надвисока ліквідність?
повысьте доходность продажи - оторвут с руками
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cohan
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Додано: Нед 30 січ, 2022 17:19
nata55 написав: Чорний Ворон написав: Specu написав:
У меня вопрос - какая разница в доходности между первичкой - и доходностью, по которой можно купить в ИСУ?
В ICU десь на піввідсотка нижча.
А в чем же тогда преимущество ICU от других банков\брокеров? поясните. Походу плюс только в том что от 50 тыс грн? а во всех остальных случаях - все плюсы сжирает меньшая доходность? или не так понимаю?
все так
ну и в банке ж тысячи в 1,5 минимум + возня с зачислениями встанет, тот же краткосрочно на 3 месяца, тут попроще похранить "до лета"
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cohan
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