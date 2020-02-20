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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:13

  danvervlad написав:
  cohan написав:ну и в банке ж тысячи в 1,5 минимум + возня с зачислениями встанет, тот же краткосрочно на 3 месяца, тут попроще похранить "до лета"


Насколько я понимаю, в банках затраты выше: коммисия, открытие счета, хранение. В Укрсибе к примеру около 2400 грн.
В остальном вроде как одинаково, по доходности? В ICU приложение удобнее.


сравните как у Альфы появится, заодно и про доходность прояснится :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:26

Re: Отзывы про ICU

Нормальная контора, с гибким пониманием относятся. Отдельное спасибо сотруднику Юлии!
nata55
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:04

Не реєструють. Морочать голову якимись паперовими документами з висиланням почтою. Мутна контора.
AndriyQ
 
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