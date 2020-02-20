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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:13

  danvervlad написав:
  cohan написав:ну и в банке ж тысячи в 1,5 минимум + возня с зачислениями встанет, тот же краткосрочно на 3 месяца, тут попроще похранить "до лета"


Насколько я понимаю, в банках затраты выше: коммисия, открытие счета, хранение. В Укрсибе к примеру около 2400 грн.
В остальном вроде как одинаково, по доходности? В ICU приложение удобнее.


сравните как у Альфы появится, заодно и про доходность прояснится :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:26

Re: Отзывы про ICU

Нормальная контора, с гибким пониманием относятся. Отдельное спасибо сотруднику Юлии!
nata55
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 11:04

Не реєструють. Морочать голову якимись паперовими документами з висиланням почтою. Мутна контора.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 22:43

  AndriyQ написав:Не реєструють. Морочать голову якимись паперовими документами з висиланням почтою. Мутна контора.

Можна детальніше? До війни все через ЕЦП підписав і пройшов верифікацію віддалено. Без проблем, єдине що зайняло пару тижнів по часу.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:34

  adj написав:
  AndriyQ написав:Не реєструють. Морочать голову якимись паперовими документами з висиланням почтою. Мутна контора.

Можна детальніше? До війни все через ЕЦП підписав і пройшов верифікацію віддалено. Без проблем, єдине що зайняло пару тижнів по часу.

Підтверджую. Пройшов повну ідентифікацію віддалено, жодного паперу не надсилав та не отримував, все робилося по e-mail, підписував КЕП (ЕЦП). На відміну від інших брокерів та банків, які вимагають особисту присутність в офісі для кожної дрібниці та навіть паперовою поштою не надсилають документи на підпис.
stuermer01
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:14

Re: Відгуки про ICU

в когось працює зараз trade.online.icu? я їм вчора дзвонив - сказали що проводять позпланові технічні роботи. Сьогодні акурат в початок торгової сесії знову якісь позапланові роботи? Вчора роботи закінчились акурат після закінчення торгової сесії. Це як взагалі?

Написав їм листа про час торгових сесій - з цим часом також щось відбувається не так. ... що робити?
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:28

Re: Відгуки про ICU

Спробуйте зайти через мобільний додаток. Ви побачите, що вхід здійснюється нормально, ви бачите свої активи, але буквально протягом кількох секунд, а потім різко з'являється повідомлення про те, що на сервері проводяться технічні роботи. Щось це якось не дуже
andrey_yasharov
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