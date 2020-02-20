Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 17 лют, 2022 20:13
danvervlad написав: cohan написав:
ну и в банке ж тысячи в 1,5 минимум + возня с зачислениями встанет, тот же краткосрочно на 3 месяца, тут попроще похранить "до лета"
Насколько я понимаю, в банках затраты выше: коммисия, открытие счета, хранение. В Укрсибе к примеру около 2400 грн.
В остальном вроде как одинаково, по доходности? В ICU приложение удобнее.
сравните как у Альфы появится, заодно и про доходность прояснится
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cohan
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Додано: Нед 20 лют, 2022 15:26
Нормальная контора, с гибким пониманием относятся. Отдельное спасибо сотруднику Юлии!
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nata55
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Додано: Вів 30 сер, 2022 11:04
Не реєструють. Морочать голову якимись паперовими документами з висиланням почтою. Мутна контора.
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AndriyQ
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Додано: Нед 18 вер, 2022 22:43
AndriyQ написав:
Не реєструють. Морочать голову якимись паперовими документами з висиланням почтою. Мутна контора.
Можна детальніше? До війни все через ЕЦП підписав і пройшов верифікацію віддалено. Без проблем, єдине що зайняло пару тижнів по часу.
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adj
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Додано: Суб 14 січ, 2023 14:34
adj написав: AndriyQ написав:
Не реєструють. Морочать голову якимись паперовими документами з висиланням почтою. Мутна контора.
Можна детальніше? До війни все через ЕЦП підписав і пройшов верифікацію віддалено. Без проблем, єдине що зайняло пару тижнів по часу.
Підтверджую. Пройшов повну ідентифікацію віддалено, жодного паперу не надсилав та не отримував, все робилося по e-mail, підписував КЕП (ЕЦП). На відміну від інших брокерів та банків, які вимагають особисту присутність в офісі для кожної дрібниці та навіть паперовою поштою не надсилають документи на підпис.
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:14
в когось працює зараз trade.online.icu? я їм вчора дзвонив - сказали що проводять позпланові технічні роботи. Сьогодні акурат в початок торгової сесії знову якісь позапланові роботи? Вчора роботи закінчились акурат після закінчення торгової сесії. Це як взагалі?
Написав їм листа про час торгових сесій - з цим часом також щось відбувається не так. ... що робити?
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hesitat
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:28
Спробуйте зайти через мобільний додаток. Ви побачите, що вхід здійснюється нормально, ви бачите свої активи, але буквально протягом кількох секунд, а потім різко з'являється повідомлення про те, що на сервері проводяться технічні роботи. Щось це якось не дуже
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:44
гадаю це повязано із тим, що на цьому тижні були великі погашення та виплати купонів
і багато людей хочуть вивести або реінвестувати
тому система не витримує навантаження
але з іншого боку гроші лежать без діла...
пора щось рішати, паное із ICU!!
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 15:55
Здається вдалося зробити операцію. Написало що запит успішно відіслано. Смс-кодом підтвердив. Але чи воно працює чи не працює незрозуміло.
Чесно кажучи взагалі незрозуміло чому не можна зробити як в тому ж монобанку - обираєш яку тра операцію, вони блокують кошти і проводять операцію коли там можна буде. А тут тра якось вставитися в двогодинний інтервал, при цьому ось щойно прийшов ще один лист що насправді сесія відкривається в 11:30. Якщо вона відкривається в 11:30, то чому на самому сайті пише "наступна сесія почнеться 14:30"? Якось виглядає... що мені просто відкрито брешуть... дивляться як я присилаю скріншот із "14:30" і кажуть - все правильно, сесія відкривається в 11:30. Я можу все зрозуміти, але я не хочу розуміти чому до мене ставляться як до ідіота.
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hesitat
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:59
Нарешті запрацювало, але торгівля закрита до понеділка.
Ну й нафіг такий брокер, який просто морозить мої гроші?
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Чорний Ворон
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