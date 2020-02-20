Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:14
Чорний Ворон написав:
Нарешті запрацювало, але торгівля закрита до понеділка.
Ну так сайт/додаток працює поки торгівля закрита.
По ходу моя купівля про яку ніби було на екрані підтвердження не відбулась. Зараз бачу що сума коштів на рахунку не змінилась. Папери ніякі не додались. Ніяких додаткових підтверджень про надбання не прийшло. Сумно.
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hesitat
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:14
‼️ Шановні клієнти! ‼️
Торгова сесія відкрита, проте через значне перенавантаження у зв'язку з великими виплатами за облігаціями впродовж двох останніх днів є технічні проблеми з системою ICU Trade.
Тому наразі ми не можемо гарантувати, що сьогодні система працюватиме в штатному режимі.
Ми плануємо відновлення повноцінних торгів з понеділка.
Просимо вибачення за очікування та труднощі з інвестуванням. Ми зробимо все можливе, щоб подібні прикрі ситуації не повторювалися в майбутньому.
Дякуємо за ваше терпіння та розуміння.
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adj
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Ірина_, Модератор
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