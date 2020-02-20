Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:14
Чорний Ворон написав:
Нарешті запрацювало, але торгівля закрита до понеділка.
Ну так сайт/додаток працює поки торгівля закрита.
По ходу моя купівля про яку ніби було на екрані підтвердження не відбулась. Зараз бачу що сума коштів на рахунку не змінилась. Папери ніякі не додались. Ніяких додаткових підтверджень про надбання не прийшло. Сумно.
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hesitat
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Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:14
‼️ Шановні клієнти! ‼️
Торгова сесія відкрита, проте через значне перенавантаження у зв'язку з великими виплатами за облігаціями впродовж двох останніх днів є технічні проблеми з системою ICU Trade.
Тому наразі ми не можемо гарантувати, що сьогодні система працюватиме в штатному режимі.
Ми плануємо відновлення повноцінних торгів з понеділка.
Просимо вибачення за очікування та труднощі з інвестуванням. Ми зробимо все можливе, щоб подібні прикрі ситуації не повторювалися в майбутньому.
Дякуємо за ваше терпіння та розуміння.
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adj
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Додано: Пон 06 бер, 2023 13:40
Понеділок настав. Проблеми продовжуються!
До системи зайти неможливо.
Третій робочий день не можна увійти до системи!
Востаннє редагувалось stuermer01
в Пон 06 бер, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 13:44
stuermer01
Так, як тільки почалася торгова сесія, неможливо увійти в систему, ні через браузер, ні через мобільний додаток. До початку торгів сайт працював відмінно, а потім «пропало все».
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andrey_yasharov
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Додано: Пон 06 бер, 2023 13:48
andrey_yasharov написав:stuermer01
Так, як тільки почалася торгова сесія, неможливо увійти в систему, ні через браузер, ні через мобільний додаток. До початку торгів сайт працював відмінно, а потім «пропало все».
Така само історія була 2 та 3 березня! Таке враження, що резервують об'єми для "своїх". Бо 1 березня було погашення ОВДП.
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stuermer01
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Додано: Пон 06 бер, 2023 14:02
В них же головний клієнт Порошенко. То треба в першу чергу корупціонерів обслужити, а дрібні інвестори нехай зачекають.
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stuermer01
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