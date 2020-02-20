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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:14

Re: Відгуки про ICU

  Чорний Ворон написав:Нарешті запрацювало, але торгівля закрита до понеділка.


Ну так сайт/додаток працює поки торгівля закрита.

По ходу моя купівля про яку ніби було на екрані підтвердження не відбулась. Зараз бачу що сума коштів на рахунку не змінилась. Папери ніякі не додались. Ніяких додаткових підтверджень про надбання не прийшло. Сумно.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:14

Re: Відгуки про ICU

‼️ Шановні клієнти! ‼️

Торгова сесія відкрита, проте через значне перенавантаження у зв'язку з великими виплатами за облігаціями впродовж двох останніх днів є технічні проблеми з системою ICU Trade.

Тому наразі ми не можемо гарантувати, що сьогодні система працюватиме в штатному режимі.

Ми плануємо відновлення повноцінних торгів з понеділка.

Просимо вибачення за очікування та труднощі з інвестуванням. Ми зробимо все можливе, щоб подібні прикрі ситуації не повторювалися в майбутньому.

Дякуємо за ваше терпіння та розуміння.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:40

Re: Відгуки про ICU

Понеділок настав. Проблеми продовжуються!
До системи зайти неможливо.
Третій робочий день не можна увійти до системи!
Востаннє редагувалось stuermer01 в Пон 06 бер, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:44

stuermer01
Так, як тільки почалася торгова сесія, неможливо увійти в систему, ні через браузер, ні через мобільний додаток. До початку торгів сайт працював відмінно, а потім «пропало все».
andrey_yasharov
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:48

  andrey_yasharov написав:stuermer01
Так, як тільки почалася торгова сесія, неможливо увійти в систему, ні через браузер, ні через мобільний додаток. До початку торгів сайт працював відмінно, а потім «пропало все».

Така само історія була 2 та 3 березня! Таке враження, що резервують об'єми для "своїх". Бо 1 березня було погашення ОВДП.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:17

Re: Відгуки про ICU

Скоріше за все не очікували які можуть бути пікові об'єми. І бекенд не витримує всіх тих хто пробує зайти.

Весь рік поступово продавали ОВДП, і все було ок, але виплата наступила всім хто весь рік "плавно" купляв, і всі ці люди намагаються зайти в систему і щось купити, через що все валиться.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:24

  adj написав:Скоріше за все не очікували які можуть бути пікові об'єми. І бекенд не витримує всіх тих хто пробує зайти.

Весь рік поступово продавали ОВДП, і все було ок, але виплата наступила всім хто весь рік "плавно" купляв, і всі ці люди намагаються зайти в систему і щось купити, через що все валиться.

Так якщо вони серйозна фірма з 2005 року, як вони кажуть, то треба робити серйозну систему, щоб такого не було.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:37

Re: Відгуки про ICU

На жаль сьогодні слова про "початок торгової сесії об 11:30" знову не справдились.

> Початок наступної сесії: 06.03.2023 13:30:00 Офлайн

Після реального початку сесії сайт ICU вже штатно ліг. Нічого зробити не можна.
Я чесно не розумію. Люди по суті оперують сотнями мільйонів якщо не мільярдами, але не можуть найняти когось перенести сайт в хмару і налаштувати балансування навантаженням. =((
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:47

Re: Відгуки про ICU

Ну це за межами добра і зла.
Відкрили сесію, і за 15 хвилин закрили її назад. Приходьте завтра:

>>Початок наступної сесії: 07.03.2023 14:30:00 Офлайн

Нащо тоді обіцяли що сьогодні щось працюватиме? Нащо ці розклади які взагалі нічому не відповідають =(((
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:23

  stuermer01 написав:
  adj написав:Скоріше за все не очікували які можуть бути пікові об'єми. І бекенд не витримує всіх тих хто пробує зайти.

Весь рік поступово продавали ОВДП, і все було ок, але виплата наступила всім хто весь рік "плавно" купляв, і всі ці люди намагаються зайти в систему і щось купити, через що все валиться.

Так якщо вони серйозна фірма з 2005 року, як вони кажуть, то треба робити серйозну систему, щоб такого не було.

Скільки той рітейл генерує прибутку? Одного senior програміста окупить за рік?
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