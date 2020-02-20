|
|
|
Відгуки про ICU
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:14
Чорний Ворон написав:
Нарешті запрацювало, але торгівля закрита до понеділка.
Ну так сайт/додаток працює поки торгівля закрита.
По ходу моя купівля про яку ніби було на екрані підтвердження не відбулась. Зараз бачу що сума коштів на рахунку не змінилась. Папери ніякі не додались. Ніяких додаткових підтверджень про надбання не прийшло. Сумно.
-
hesitat
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 03.03.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 бер, 2023 17:14
‼️ Шановні клієнти! ‼️
Торгова сесія відкрита, проте через значне перенавантаження у зв'язку з великими виплатами за облігаціями впродовж двох останніх днів є технічні проблеми з системою ICU Trade.
Тому наразі ми не можемо гарантувати, що сьогодні система працюватиме в штатному режимі.
Ми плануємо відновлення повноцінних торгів з понеділка.
Просимо вибачення за очікування та труднощі з інвестуванням. Ми зробимо все можливе, щоб подібні прикрі ситуації не повторювалися в майбутньому.
Дякуємо за ваше терпіння та розуміння.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 168
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:40
Понеділок настав. Проблеми продовжуються!
До системи зайти неможливо.
Третій робочий день не можна увійти до системи!
Востаннє редагувалось stuermer01
в Пон 06 бер, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
-
stuermer01
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 21.07.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:44
stuermer01
Так, як тільки почалася торгова сесія, неможливо увійти в систему, ні через браузер, ні через мобільний додаток. До початку торгів сайт працював відмінно, а потім «пропало все».
-
andrey_yasharov
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 28.06.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 13:48
andrey_yasharov написав:stuermer01
Так, як тільки почалася торгова сесія, неможливо увійти в систему, ні через браузер, ні через мобільний додаток. До початку торгів сайт працював відмінно, а потім «пропало все».
Така само історія була 2 та 3 березня! Таке враження, що резервують об'єми для "своїх". Бо 1 березня було погашення ОВДП.
-
stuermer01
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 21.07.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:17
Скоріше за все не очікували які можуть бути пікові об'єми. І бекенд не витримує всіх тих хто пробує зайти.
Весь рік поступово продавали ОВДП, і все було ок, але виплата наступила всім хто весь рік "плавно" купляв, і всі ці люди намагаються зайти в систему і щось купити, через що все валиться.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 168
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:24
adj написав:
Скоріше за все не очікували які можуть бути пікові об'єми. І бекенд не витримує всіх тих хто пробує зайти.
Весь рік поступово продавали ОВДП, і все було ок, але виплата наступила всім хто весь рік "плавно" купляв, і всі ці люди намагаються зайти в систему і щось купити, через що все валиться.
Так якщо вони серйозна фірма з 2005 року, як вони кажуть, то треба робити серйозну систему, щоб такого не було.
-
stuermer01
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 21.07.09
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:37
На жаль сьогодні слова про "початок торгової сесії об 11:30" знову не справдились.
> Початок наступної сесії: 06.03.2023 13:30:00 Офлайн
Після реального початку сесії сайт ICU вже штатно ліг. Нічого зробити не можна.
Я чесно не розумію. Люди по суті оперують сотнями мільйонів якщо не мільярдами, але не можуть найняти когось перенести сайт в хмару і налаштувати балансування навантаженням. =((
-
hesitat
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 03.03.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 14:47
Ну це за межами добра і зла.
Відкрили сесію, і за 15 хвилин закрили її назад. Приходьте завтра:
>>Початок наступної сесії: 07.03.2023 14:30:00 Офлайн
Нащо тоді обіцяли що сьогодні щось працюватиме? Нащо ці розклади які взагалі нічому не відповідають =(((
-
hesitat
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 03.03.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:23
stuermer01 написав: adj написав:
Скоріше за все не очікували які можуть бути пікові об'єми. І бекенд не витримує всіх тих хто пробує зайти.
Весь рік поступово продавали ОВДП, і все було ок, але виплата наступила всім хто весь рік "плавно" купляв, і всі ці люди намагаються зайти в систему і щось купити, через що все валиться.
Так якщо вони серйозна фірма з 2005 року, як вони кажуть, то треба робити серйозну систему, щоб такого не було.
Скільки той рітейл генерує прибутку? Одного senior програміста окупить за рік?
-
adj
-
-
- Повідомлень: 168
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|300
|191546
|
|
|266
|173850
|
|