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Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:44
adj написав:
Скільки той рітейл генерує прибутку? Одного senior програміста окупить за рік?
Саме питання поставлено некоректно. Прибуток це вже виплати всім всіх компенсацій та податків. Ну і ICU сам по собі не зовсім рітейл)
А взагалі ви можете погуглити. Побачите, на приклад, таке: https://финбаланс.ком.юа/news/zmi-chis ... -sklav-150
Крім того, я знаходив старі фінансові аудити у pdf. Там теж можна почитати всякі цікаві штуки.
Востаннє редагувалось hesitat
в Пон 06 бер, 2023 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 15:45
adj написав: stuermer01 написав: adj написав:
Скоріше за все не очікували які можуть бути пікові об'єми. І бекенд не витримує всіх тих хто пробує зайти.
Весь рік поступово продавали ОВДП, і все було ок, але виплата наступила всім хто весь рік "плавно" купляв, і всі ці люди намагаються зайти в систему і щось купити, через що все валиться.
Так якщо вони серйозна фірма з 2005 року, як вони кажуть, то треба робити серйозну систему, щоб такого не було.
Скільки той рітейл генерує прибутку? Одного senior програміста окупить за рік?
Значить несерйозна фірма.
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