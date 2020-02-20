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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:44

Re: Відгуки про ICU

  adj написав:Скільки той рітейл генерує прибутку? Одного senior програміста окупить за рік?


Саме питання поставлено некоректно. Прибуток це вже виплати всім всіх компенсацій та податків. Ну і ICU сам по собі не зовсім рітейл)

А взагалі ви можете погуглити. Побачите, на приклад, таке: https://финбаланс.ком.юа/news/zmi-chis ... -sklav-150
Крім того, я знаходив старі фінансові аудити у pdf. Там теж можна почитати всякі цікаві штуки.
Востаннє редагувалось hesitat в Пон 06 бер, 2023 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:45

  adj написав:
  stuermer01 написав:
  adj написав:Скоріше за все не очікували які можуть бути пікові об'єми. І бекенд не витримує всіх тих хто пробує зайти.

Весь рік поступово продавали ОВДП, і все було ок, але виплата наступила всім хто весь рік "плавно" купляв, і всі ці люди намагаються зайти в систему і щось купити, через що все валиться.

Так якщо вони серйозна фірма з 2005 року, як вони кажуть, то треба робити серйозну систему, щоб такого не було.

Скільки той рітейл генерує прибутку? Одного senior програміста окупить за рік?

Значить несерйозна фірма.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 13:28

Йшов 4ий день шторму... а кабінет далі лежить :)

зате прислали таке вчора -
--------

Шановний клієнте,

Ми просимо вибачення за труднощі в користуванні системою ICU Trade та незручності, з якими Ви могли зіткнутися останнім часом. У зв’язку зі значним навантаженням на систему через рекордну кількість бажаючих реінвестувати в ОВДП, стався непередбачуваний технічний збій. Наразі наша технічна команда працює 24/7 для якнайшвидшого відновлення торгових сесій. Ми докладемо всіх можливих зусиль для вдосконалення нашої платформи та недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

Ми розуміємо, що очікування відновлення повноцінної роботи системи може спричинити для вас додатковий стрес у складні часи. Наголошуємо, що Ваші папери та кошти в повній безпеці за будь-яких умов.

Як компенсацію за незручності та очікування, ми додамо бонусні 0.25% до ставок за паперами з погашенням до 2025 року та 0.5% до ставок за паперами з погашенням після 2025 року. Повний список випусків з бонусними ставками буде доступний у застосунку ICU Trade після закінчення технічних робіт та відновлення торгів.

Наші контакти: sales@icu.ua, +38 044 377 70 30, +38 044 299 11 30. Будь ласка, звертайтесь з будь-якими питаннями.

З повагою,
ICU Trade
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 13:41

Re: Відгуки про ICU

Стандартно вже тиждень сесія котра на 11:30 (Цитую:
Торгова система працює з понеділка по пятницю. З 11:30-16:30.
) почнеться:

> Початок наступної сесії: 07.03.2023 14:30:00 Офлайн

Правда їх офіційний телеграм-бот палить контору і каже що сесія починається у випадковий час в проміжку між 11:00 та 15:00 :lol: Навіть не знаю. 0.25% на рік це реально сильно дорожче ніж найняти нормальних спеців. З іншого боку обіцяти не значить женитись :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 14:38

Re: Відгуки про ICU

14:37 - торгова сесія закрита до завтра.
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