Відгуки про ICU

Йшов 4ий день шторму... а кабінет далі лежить
зате прислали таке вчора -
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Шановний клієнте,
Ми просимо вибачення за труднощі в користуванні системою ICU Trade та незручності, з якими Ви могли зіткнутися останнім часом. У зв’язку зі значним навантаженням на систему через рекордну кількість бажаючих реінвестувати в ОВДП, стався непередбачуваний технічний збій. Наразі наша технічна команда працює 24/7 для якнайшвидшого відновлення торгових сесій. Ми докладемо всіх можливих зусиль для вдосконалення нашої платформи та недопущення подібних ситуацій у майбутньому.
Ми розуміємо, що очікування відновлення повноцінної роботи системи може спричинити для вас додатковий стрес у складні часи. Наголошуємо, що Ваші папери та кошти в повній безпеці за будь-яких умов.
Як компенсацію за незручності та очікування, ми додамо бонусні 0.25% до ставок за паперами з погашенням до 2025 року та 0.5% до ставок за паперами з погашенням після 2025 року. Повний список випусків з бонусними ставками буде доступний у застосунку ICU Trade після закінчення технічних робіт та відновлення торгів.
Наші контакти: sales@icu.ua
, +38 044 377 70 30, +38 044 299 11 30. Будь ласка, звертайтесь з будь-якими питаннями.
З повагою,
ICU Trade