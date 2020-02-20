Відгуки про ICU

Ми просимо вибачення за труднощі в користуванні системою ICU Trade та незручності, з якими Ви могли зіткнутися останнім часом. У зв’язку зі значним навантаженням на систему через рекордну кількість бажаючих реінвестувати в ОВДП, стався непередбачуваний технічний збій. Наразі наша технічна команда працює 24/7 для якнайшвидшого відновлення торгових сесій. Ми докладемо всіх можливих зусиль для вдосконалення нашої платформи та недопущення подібних ситуацій у майбутньому.
Ми розуміємо, що очікування відновлення повноцінної роботи системи може спричинити для вас додатковий стрес у складні часи. Наголошуємо, що Ваші папери та кошти в повній безпеці за будь-яких умов.
Як компенсацію за незручності та очікування, ми додамо бонусні 0.25% до ставок за паперами з погашенням до 2025 року та 0.5% до ставок за паперами з погашенням після 2025 року. Повний список випусків з бонусними ставками буде доступний у застосунку ICU Trade після закінчення технічних робіт та відновлення торгів.
Наші контакти: sales@icu.ua, +38 044 377 70 30, +38 044 299 11 30. Будь ласка, звертайтесь з будь-якими питаннями.
Стандартно вже тиждень сесія котра на 11:30 (Цитую:
Торгова система працює з понеділка по пятницю. З 11:30-16:30.
) почнеться:
> Початок наступної сесії: 07.03.2023 14:30:00 Офлайн
Правда їх офіційний телеграм-бот палить контору і каже що сесія починається у випадковий час в проміжку між 11:00 та 15:00 Навіть не знаю. 0.25% на рік це реально сильно дорожче ніж найняти нормальних спеців. З іншого боку обіцяти не значить женитись
Прислали листа де пишуть що можна по email зробити заявку на купівлю 1. забули написати як ці заявки робити 2. перелік паперів суперобмежений 3. поверх таблички із списком паперів якийсь текст. неможливо ні в табличці ніц розібрати і ні що сам текст пише 4. В табличці дохідність для UA4000226286 - 19.95%, коли я її намагався купити минулого тижня дохідність була 19.80%. Тобто додалось 0.15% замість 0.25% які вони пообіцяли.
Сервіс відверто розчарував. Повністю все зроблено на тяп-ляп. Комунікація - або брехні або зроблені максимально незручно як із цими табличками які перекриті текстом, сайт - сьогодні перестали приходити СМС і він тепер взагалі не працює ні під яким соусом.