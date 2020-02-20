Відгуки про ICU

редакція порталу знає за ICU
https://finance.ua/ua/saving/ovdp-2023
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 08 бер, 2023 13:32
редакція порталу знає за ICU
https://finance.ua/ua/saving/ovdp-2023
Додано: Сер 08 бер, 2023 16:21
ICU-info
десь аж о 16:10 відкрилась сесія
при спробі щось купити - постійно валять помилки
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Возникла ошибка при отправке заявки. Шлюз Фондовой биржи 'Перспектива' не активен ...
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що це таке і чому на мові ворога???
PS зелений значок висів, сесія була типу активна
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