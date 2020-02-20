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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:32

редакція порталу знає за ICU :)

https://finance.ua/ua/saving/ovdp-2023
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:21

ICU-info

десь аж о 16:10 відкрилась сесія :)

при спробі щось купити - постійно валять помилки
-----
Возникла ошибка при отправке заявки. Шлюз Фондовой биржи 'Перспектива' не активен ...

----


що це таке і чому на мові ворога???

PS зелений значок висів, сесія була типу активна
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:42

Re: Відгуки про ICU

Вони що виставляють в себе realtime котировки з накруткою без купівлі?
Ну то зрозуміло, чому перенавантаження: тому що з дрібною біржею працюють. Там просто об'ємів потрібних нема. Треба працювати з ПФТС!

Це що, не можна було порахувати, які об'єми будуть для реінвестування!
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:04

Re: Відгуки про ICU

  greenozon написав:питань є багато, найпростіше - ось колега hesitat
вище написав, що йому прийшов лист із котіровками, я такого не отримував, чому система вибірково шле такі листи а не усім клієнтам? як отримати цей лист


А ви їм дзвонили і писали питання по електронній пошті?

Загалом по заявці через електронну пошту мені нарахували трохи паперів. Але я із цікавістю чекаю коли з'являться додаткові обіцяні 0.1% по UA4000226286. Там насправді не дуже зрозуміло як та дохідність розраховується... ну то таке...
hesitat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:29

hesitat
сьогодні в цьому псевдо-робочому режимі вже були котіровки із обіцяними ++
greenozon
 
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