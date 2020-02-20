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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 13:32

редакція порталу знає за ICU :)

https://finance.ua/ua/saving/ovdp-2023
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 16:21

ICU-info

десь аж о 16:10 відкрилась сесія :)

при спробі щось купити - постійно валять помилки
-----
Возникла ошибка при отправке заявки. Шлюз Фондовой биржи 'Перспектива' не активен ...

----


що це таке і чому на мові ворога???

PS зелений значок висів, сесія була типу активна
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 17:42

Re: Відгуки про ICU

Вони що виставляють в себе realtime котировки з накруткою без купівлі?
Ну то зрозуміло, чому перенавантаження: тому що з дрібною біржею працюють. Там просто об'ємів потрібних нема. Треба працювати з ПФТС!

Це що, не можна було порахувати, які об'єми будуть для реінвестування!
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:04

Re: Відгуки про ICU

  greenozon написав:питань є багато, найпростіше - ось колега hesitat
вище написав, що йому прийшов лист із котіровками, я такого не отримував, чому система вибірково шле такі листи а не усім клієнтам? як отримати цей лист


А ви їм дзвонили і писали питання по електронній пошті?

Загалом по заявці через електронну пошту мені нарахували трохи паперів. Але я із цікавістю чекаю коли з'являться додаткові обіцяні 0.1% по UA4000226286. Там насправді не дуже зрозуміло як та дохідність розраховується... ну то таке...
hesitat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 18:29

hesitat
сьогодні в цьому псевдо-робочому режимі вже були котіровки із обіцяними ++
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 бер, 2023 20:55

Re: Відгуки про ICU

Нормально, все пофіксять скоро. А взагалі це класний показник, значить багато людей прийшли на ринок облігацій, і дія молодці. Є надія що отримаємо якийсь свій (рітейл) фондовий ринок після війни.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 01:19

Як компенсацію за незручності та очікування, ми додамо бонусні 0.25% до ставок за паперами з погашенням до 2025 року та 0.5% до ставок за паперами з погашенням після 2025 року. Повний список випусків з бонусними ставками буде доступний у застосунку ICU Trade після закінчення технічних робіт та відновлення торгів.


  greenozon написав:hesitat
сьогодні в цьому псевдо-робочому режимі вже були котіровки із обіцяними ++


UA4000226286
було: 19,80%
стало: 19,95%

Ви впевнені, що 19,95% - 19.80% = 0.25%? Я чомусь думаю, що мало стати 20.05%.
Скріншоти тут я вставляти не вмію. Але, загалом, думаю, що вам всеодно.
hesitat
 
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