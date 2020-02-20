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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:26

Шановні клієнти!

В останні місяці система ICU Trade працює з певними технічними перебоями, які впливають виключно на розклад та стабільність торгових сесій.

За посиланням ми підготували невелике пояснення, чому це відбувається, а також описали, які зміни можна очікувати найближчим часом:

https://online.icu/icu-trade-transition/

Ми просимо вибачення за можливі труднощі в користуванні системою та продовжуємо щодня працювати над оновленням ICU Trade.

З повагою,
Команда ICU
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:45

Re: Відгуки про ICU

Цікаво чи прикрутять опцію відкрити рахунок в їх банку щоб купони/виплати отримувати на рахунок в їх банку щоб не платити за свіфт кожен раз, а потім вже свіфтом забирати всю суму в свій звичайний банк.
adj
 
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