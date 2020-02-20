Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 чер, 2023 16:26
Шановні клієнти!
В останні місяці система ICU Trade працює з певними технічними перебоями, які впливають виключно на розклад та стабільність торгових сесій.
За посиланням ми підготували невелике пояснення, чому це відбувається, а також описали, які зміни можна очікувати найближчим часом:
https://online.icu/icu-trade-transition/
Ми просимо вибачення за можливі труднощі в користуванні системою та продовжуємо щодня працювати над оновленням ICU Trade.
З повагою,
Команда ICU
greenozon
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Додано: Сер 07 чер, 2023 17:45
Цікаво чи прикрутять опцію відкрити рахунок в їх банку щоб купони/виплати отримувати на рахунок в їх банку щоб не платити за свіфт кожен раз, а потім вже свіфтом забирати всю суму в свій звичайний банк.
adj
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Додано: Чет 08 чер, 2023 12:42
Что-то исчезло ICU в дії Ни по одной облигации их не предлагает.
lara_08
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Додано: Чет 08 чер, 2023 13:46
воно сильно глючить за останній час
краще напряму купувати в брокера
greenozon
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Додано: Вів 13 чер, 2023 23:03
greenozon
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