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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:26

Шановні клієнти!

В останні місяці система ICU Trade працює з певними технічними перебоями, які впливають виключно на розклад та стабільність торгових сесій.

За посиланням ми підготували невелике пояснення, чому це відбувається, а також описали, які зміни можна очікувати найближчим часом:

https://online.icu/icu-trade-transition/

Ми просимо вибачення за можливі труднощі в користуванні системою та продовжуємо щодня працювати над оновленням ICU Trade.

З повагою,
Команда ICU
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:45

Re: Відгуки про ICU

Цікаво чи прикрутять опцію відкрити рахунок в їх банку щоб купони/виплати отримувати на рахунок в їх банку щоб не платити за свіфт кожен раз, а потім вже свіфтом забирати всю суму в свій звичайний банк.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:42

Что-то исчезло ICU в дії Ни по одной облигации их не предлагает.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:46

воно сильно глючить за останній час
краще напряму купувати в брокера
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:03

щось цікаве вилізло по ICU

https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/13/701127/

https://zn.ua/ukr/anticorruption/icu-i- ... osiji.html

https://youtu.be/Lwtqxo0nEzE
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:31



Лерчик позубастей Коболева оказался

а шо там ФФ, письма еще пишутся? :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:35

немає часу в щипача гусок, треба мільйоно-мільярди красти ....
greenozon
 
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