RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 16:26

Шановні клієнти!

В останні місяці система ICU Trade працює з певними технічними перебоями, які впливають виключно на розклад та стабільність торгових сесій.

За посиланням ми підготували невелике пояснення, чому це відбувається, а також описали, які зміни можна очікувати найближчим часом:

https://online.icu/icu-trade-transition/

Ми просимо вибачення за можливі труднощі в користуванні системою та продовжуємо щодня працювати над оновленням ICU Trade.

З повагою,
Команда ICU
greenozon
 
Повідомлень: 15210
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:45

Re: Відгуки про ICU

Цікаво чи прикрутять опцію відкрити рахунок в їх банку щоб купони/виплати отримувати на рахунок в їх банку щоб не платити за свіфт кожен раз, а потім вже свіфтом забирати всю суму в свій звичайний банк.
adj
 
Повідомлень: 271
З нами з: 08.04.22
Подякував: 45 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:42

Что-то исчезло ICU в дії Ни по одной облигации их не предлагает.
lara_08
 
Повідомлень: 770
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:46

воно сильно глючить за останній час
краще напряму купувати в брокера
greenozon
 
Повідомлень: 15210
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 23:03

щось цікаве вилізло по ICU

https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/13/701127/

https://zn.ua/ukr/anticorruption/icu-i- ... osiji.html

https://youtu.be/Lwtqxo0nEzE
greenozon
 
Повідомлень: 15210
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:31



Лерчик позубастей Коболева оказался

а шо там ФФ, письма еще пишутся? :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5752
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 21:35

немає часу в щипача гусок, треба мільйоно-мільярди красти ....
greenozon
 
Повідомлень: 15210
З нами з: 01.06.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 16:15

Re: Відгуки про ICU

В твіттері ICU в коментах пишуть що наче буде доступ до акцій в новій версії додатку, але ясності поки мало.
adj
 
Повідомлень: 271
З нами з: 08.04.22
Подякував: 45 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відгуки про Freedom Finance 1 ... 32, 33, 34
zoawlhxc » П'ят 05 кві, 2019 09:09
333 201228
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 чер, 2023 10:11
greenozon
Відгуки про Bond.ua 1, 2
greenozon » Нед 23 кві, 2023 13:22
10 2037
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 тра, 2023 17:58
asti
Відгуки про Interactive Brokers 1 ... 28, 29, 30
andrushko8585 » Чет 20 лют, 2020 15:53
292 180215
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 кві, 2023 16:26
adj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4023)
22.06.2023 17:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.