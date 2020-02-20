Відгуки про ICU

Чомусь цього разу ICU не надіслав традиційного емейла про нарахування купонів...
незрозуміло
невже вони ці розсилки руками винонують???
21 століття на вулиці, агов!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:40
Чомусь цього разу ICU не надіслав традиційного емейла про нарахування купонів...
незрозуміло
невже вони ці розсилки руками винонують???
21 століття на вулиці, агов!
Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:29
Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:58
Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:27
anmyronyuk1 а, да? Так ця інформація буде в довідці про доходи бо подається річна декларація про майновий стан з відповідною відміткою щодо майна яке здається в оренду Якщо такого нема то це по суті грязні гроші.
Виключення це лише якщо в цьому році здали і ще не задекларували (бо за цей рік декларація подається в наступному), але в цьому випадку я думаю фін. мон прийме договір + виписку з банку де будуть платежі за оренду по договору та за який місяць плата.
Розкажете що скаже моніторинг
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