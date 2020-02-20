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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:40

Чомусь цього разу ICU не надіслав традиційного емейла про нарахування купонів...
незрозуміло
невже вони ці розсилки руками винонують???
21 століття на вулиці, агов!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:29

  anmyronyuk1 написав:
  adj написав:Для цього є довідка про доходи

Там же тільки доходи, які виплачені податковими агентами.

А які у вас доходи? Розписки, подарунки які не декларувались ніким?
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:58

  adj написав:
  anmyronyuk1 написав:
  adj написав:Для цього є довідка про доходи

Там же тільки доходи, які виплачені податковими агентами.

А які у вас доходи? Розписки, подарунки які не декларувались ніким?


Наприклад, від здачі в найм нерухомості.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:27

anmyronyuk1 а, да? Так ця інформація буде в довідці про доходи бо подається річна декларація про майновий стан з відповідною відміткою щодо майна яке здається в оренду :D Якщо такого нема то це по суті грязні гроші.

Виключення це лише якщо в цьому році здали і ще не задекларували (бо за цей рік декларація подається в наступному), але в цьому випадку я думаю фін. мон прийме договір + виписку з банку де будуть платежі за оренду по договору та за який місяць плата.

Розкажете що скаже моніторинг
adj
 
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