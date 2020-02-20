Чомусь цього разу ICU не надіслав традиційного емейла про нарахування купонів...
незрозуміло
невже вони ці розсилки руками винонують???
21 століття на вулиці, агов!
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:40
Чомусь цього разу ICU не надіслав традиційного емейла про нарахування купонів...
незрозуміло
невже вони ці розсилки руками винонують???
21 століття на вулиці, агов!
Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:29
Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:58
Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:27
anmyronyuk1 а, да? Так ця інформація буде в довідці про доходи бо подається річна декларація про майновий стан з відповідною відміткою щодо майна яке здається в оренду Якщо такого нема то це по суті грязні гроші.
Виключення це лише якщо в цьому році здали і ще не задекларували (бо за цей рік декларація подається в наступному), але в цьому випадку я думаю фін. мон прийме договір + виписку з банку де будуть платежі за оренду по договору та за який місяць плата.
Розкажете що скаже моніторинг
Додано: Пон 20 лис, 2023 11:20
adj
так, в довідці буде, щоправда одним рядком - річна сума задекларованого доходу.
моє питання залишається - як з ЕК кабінету отримати податкову деку з відміткою про прийняття.
Додано: Пон 20 лис, 2023 11:30
Додано: Пон 20 лис, 2023 13:05
042013
в квитанції із реквізитів - імя xml-файлу та дата та час подачі. За аналогією з штампом про прийняття - це всеодно, що отримати штамп "пакет прийнято такого-то числа" не на копії документа, а на окремому паперці.
тобто в мене є:
- дека у форматі хml або pdf, яку я можу скачати з ЕК та підписати своїм підписом;
- квитанція про прийняття, підписана контролючим органом
Звязок між цими двома документами залишається моєю відповідальністю - виходить, що підпис податкової на квитанції (як і сама квитанція) не мають сенса.
Питання скоріше риторичне, на практиці має вистачити довідки про доходи із рядком про задекларовану річну суму.
Дякую всім за коментарі.
Додано: Пон 20 лис, 2023 13:27
Re: Відгуки про ICU
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