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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 11:40

Чомусь цього разу ICU не надіслав традиційного емейла про нарахування купонів...
незрозуміло
невже вони ці розсилки руками винонують???
21 століття на вулиці, агов!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 14:29

  anmyronyuk1 написав:
  adj написав:Для цього є довідка про доходи

Там же тільки доходи, які виплачені податковими агентами.

А які у вас доходи? Розписки, подарунки які не декларувались ніким?
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 16:58

  adj написав:
  anmyronyuk1 написав:
  adj написав:Для цього є довідка про доходи

Там же тільки доходи, які виплачені податковими агентами.

А які у вас доходи? Розписки, подарунки які не декларувались ніким?


Наприклад, від здачі в найм нерухомості.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 18:27

anmyronyuk1 а, да? Так ця інформація буде в довідці про доходи бо подається річна декларація про майновий стан з відповідною відміткою щодо майна яке здається в оренду :D Якщо такого нема то це по суті грязні гроші.

Виключення це лише якщо в цьому році здали і ще не задекларували (бо за цей рік декларація подається в наступному), але в цьому випадку я думаю фін. мон прийме договір + виписку з банку де будуть платежі за оренду по договору та за який місяць плата.

Розкажете що скаже моніторинг
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:20

adj
так, в довідці буде, щоправда одним рядком - річна сума задекларованого доходу.
моє питання залишається - як з ЕК кабінету отримати податкову деку з відміткою про прийняття.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 11:30

  anmyronyuk1 написав:adj
моє питання залишається - як з ЕК кабінету отримати податкову деку з відміткою про прийняття.

Квитанція №2 - пакет документів прийнято. Як тут вже писали, це є цифровий аналог печатки, яку ставлять при прийнятті декларації.
042013
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:05

042013
в квитанції із реквізитів - імя xml-файлу та дата та час подачі. За аналогією з штампом про прийняття - це всеодно, що отримати штамп "пакет прийнято такого-то числа" не на копії документа, а на окремому паперці.
тобто в мене є:
- дека у форматі хml або pdf, яку я можу скачати з ЕК та підписати своїм підписом;
- квитанція про прийняття, підписана контролючим органом

Звязок між цими двома документами залишається моєю відповідальністю - виходить, що підпис податкової на квитанції (як і сама квитанція) не мають сенса.

Питання скоріше риторичне, на практиці має вистачити довідки про доходи із рядком про задекларовану річну суму.
Дякую всім за коментарі.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:27

Re: Відгуки про ICU

  anmyronyuk1 написав:так, в довідці буде, щоправда одним рядком - річна сума задекларованого доходу.

А цього що недостатньо комусь? Там же є інформація про всі доходи за рік, без необхідності надавати саму декларацію і квитанцію, тому що це інформація вже з реєстру податкової.
adj
 
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