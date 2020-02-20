Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 лис, 2023 10:34
042013 написав: anmyronyuk1 написав:adj
моє питання залишається - як з ЕК кабінету отримати податкову деку з відміткою про прийняття.
Квитанція №2 - пакет документів прийнято. Як тут вже писали, це є цифровий аналог печатки, яку ставлять при прийнятті декларації.
Не читав простині про декларацію, але чому не взяти її із Дії, там всі доходи, і переслати в ІСУ? Для чого оці всі складнощі із "городженням города" та приклейкою квитанції яка не клеїться?
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Додано: Вів 28 лис, 2023 10:39
stuermer01 написав:
Відсотки визнають "чистими", а от саме тіло депозиту - ні. Просять пояснити звідки кошти, які було покладено на депозит
Так отож, нехай визнають та враховують відсотки по депозитах за останні 5 років.
2 роки тому я робив для Приватбанку виписку у Дії по сплачених мною податках за останні 5 років. В тій виписці чомусь взагалі не було сплаченого ПДФО та військ. збору по моїх депозитах!Це дуже цікаве питання, чому ці податки там не були відображені??
Тому що вони не персоналізовані.
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Додано: Вів 28 лис, 2023 10:40
adj написав: stuermer01 написав:
Якщо мова про депозити, то про них ДПС має знати без моєї участі!
Цікаво як про них знає ДПС якщо інформація подається знеособлено? (Такий цікавий закон бо банківська таємниця). Тобто у вашій довідці про доходи буде 0.
stuermer01 написав:
Якщо мова про іноземні доходи, то про них знає німецька податкова, звісно я подаю декларацію!
В чому проблема тоді взяти цю довідку, перекласти і надати брокеру? Але нюанс, ви реєструвались як резидент україни, по укр паспорту а відповідно:
stuermer01 написав:
Бред
Це те що ви пишете, бо у вас є іноземні доходи, і відповідно до закону ви мали подавати декларацію. І декларувати іноземний дохід, і далі якщо у вас є право скористатись угодою про уникнення подвійного оподаткування (а з німеччиною є) то просто вказати свій іноземний дохід, сплачений закордоном ПДФО, і доплатити тут лише ВЗ, 1.5% і мали б ту декларацію яку просить брокер. (для цього вам треба буде довідка з німецької дпс де буде вказано що ви сплатили вже податки в німеччині)
У вашому випадку ви наробили дурниць самі, через незнання законів, але це не знімає відповідальності з вас. Вам або див мою першу рекомендацію (про дружину, батьків), далі понизити градус "немаєте права" і "бред". А потім піти вже розбиратись по суті що відбулось, і в чому ВИ неправі, не банк, не брокер, не податкова - ВИ. Після цього оцінити які у вас є ЗАКОННІ опції, скористатись одною з доступних вам і більше не повторяти таких помилок. АБО спорити на форумі з анонімами, доказуючи що це все бред (та мені особисто плювати, це ваші гроші), або прийняти до уваги певні аргументи і зробити відповідні висновки і виправити помилки.
АБО зверніться до юриста.
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