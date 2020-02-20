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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 09:57

  adj написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/11/27/707061/

Трошки закешбечили собі хлопці

ги))) пасенюк профнепридатний :D 8)
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:34

  042013 написав:
  anmyronyuk1 написав:adj
моє питання залишається - як з ЕК кабінету отримати податкову деку з відміткою про прийняття.

Квитанція №2 - пакет документів прийнято. Як тут вже писали, це є цифровий аналог печатки, яку ставлять при прийнятті декларації.

Не читав простині про декларацію, але чому не взяти її із Дії, там всі доходи, і переслати в ІСУ? Для чого оці всі складнощі із "городженням города" та приклейкою квитанції яка не клеїться?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:39

  stuermer01 написав:
Відсотки визнають "чистими", а от саме тіло депозиту - ні. Просять пояснити звідки кошти, які було покладено на депозит

Так отож, нехай визнають та враховують відсотки по депозитах за останні 5 років.

2 роки тому я робив для Приватбанку виписку у Дії по сплачених мною податках за останні 5 років. В тій виписці чомусь взагалі не було сплаченого ПДФО та військ. збору по моїх депозитах!

Це дуже цікаве питання, чому ці податки там не були відображені??

Тому що вони не персоналізовані.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:40

  adj написав:
  stuermer01 написав:Якщо мова про депозити, то про них ДПС має знати без моєї участі!

Цікаво як про них знає ДПС якщо інформація подається знеособлено? (Такий цікавий закон бо банківська таємниця). Тобто у вашій довідці про доходи буде 0.
  stuermer01 написав:Якщо мова про іноземні доходи, то про них знає німецька податкова, звісно я подаю декларацію!

В чому проблема тоді взяти цю довідку, перекласти і надати брокеру? Але нюанс, ви реєструвались як резидент україни, по укр паспорту а відповідно:
  stuermer01 написав:Бред

Це те що ви пишете, бо у вас є іноземні доходи, і відповідно до закону ви мали подавати декларацію. І декларувати іноземний дохід, і далі якщо у вас є право скористатись угодою про уникнення подвійного оподаткування (а з німеччиною є) то просто вказати свій іноземний дохід, сплачений закордоном ПДФО, і доплатити тут лише ВЗ, 1.5% і мали б ту декларацію яку просить брокер. (для цього вам треба буде довідка з німецької дпс де буде вказано що ви сплатили вже податки в німеччині)

У вашому випадку ви наробили дурниць самі, через незнання законів, але це не знімає відповідальності з вас. Вам або див мою першу рекомендацію (про дружину, батьків), далі понизити градус "немаєте права" і "бред". А потім піти вже розбиратись по суті що відбулось, і в чому ВИ неправі, не банк, не брокер, не податкова - ВИ. Після цього оцінити які у вас є ЗАКОННІ опції, скористатись одною з доступних вам і більше не повторяти таких помилок. АБО спорити на форумі з анонімами, доказуючи що це все бред (та мені особисто плювати, це ваші гроші), або прийняти до уваги певні аргументи і зробити відповідні висновки і виправити помилки.

АБО зверніться до юриста.

ППКС
flyman
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