Відгуки про ICU

stuermer01 написав:Якщо мова про депозити, то про них ДПС має знати без моєї участі!
Цікаво як про них знає ДПС якщо інформація подається знеособлено? (Такий цікавий закон бо банківська таємниця). Тобто у вашій довідці про доходи буде 0.
stuermer01 написав:Якщо мова про іноземні доходи, то про них знає німецька податкова, звісно я подаю декларацію!
В чому проблема тоді взяти цю довідку, перекласти і надати брокеру? Але нюанс, ви реєструвались як резидент україни, по укр паспорту а відповідно:
stuermer01 написав:Бред
Це те що ви пишете, бо у вас є іноземні доходи, і відповідно до закону ви мали подавати декларацію. І декларувати іноземний дохід, і далі якщо у вас є право скористатись угодою про уникнення подвійного оподаткування (а з німеччиною є) то просто вказати свій іноземний дохід, сплачений закордоном ПДФО, і доплатити тут лише ВЗ, 1.5% і мали б ту декларацію яку просить брокер. (для цього вам треба буде довідка з німецької дпс де буде вказано що ви сплатили вже податки в німеччині)
У вашому випадку ви наробили дурниць самі, через незнання законів, але це не знімає відповідальності з вас. Вам або див мою першу рекомендацію (про дружину, батьків), далі понизити градус "немаєте права" і "бред". А потім піти вже розбиратись по суті що відбулось, і в чому ВИ неправі, не банк, не брокер, не податкова - ВИ. Після цього оцінити які у вас є ЗАКОННІ опції, скористатись одною з доступних вам і більше не повторяти таких помилок. АБО спорити на форумі з анонімами, доказуючи що це все бред (та мені особисто плювати, це ваші гроші), або прийняти до уваги певні аргументи і зробити відповідні висновки і виправити помилки.
flyman написав:Не читав простині про декларацію, але чому не взяти її із Дії, там всі доходи, і переслати в ІСУ? Для чого оці всі складнощі із "городженням города" та приклейкою квитанції яка не клеїться?
Пишуть, що в мене "перелімит" ~129 тис. грн. Цифри на цьому скриншоті "від фонарю" (так само як і цифри дохідності облігацій в кабінеті ICU-Trade).
Бо: 1. залишок на рахунку інший! 2. ніяких пояснень, після якої суми поповнення треба підтвердження (те, що ви запитуєте) - нема! 3. ніяких розрахунків, що вони врахували, а що ні. 4. ніяких обґрунтувань, чому вони це не врахували.
Тобто повний бардак.
Зараз закінчився ще один депозит, та я його перевів до них.
Приходить мейл від них:
Після поповнення рахунку ваші інвестиції перевищили ліміт коштів, які потребують підтвердження походження.
Просимо надіслати скан-копію або фото документів про джерела походження коштів на суму перевищення ліміту в 378 825,17 грн. на e-mail onboarding@icu.ua. Перелік документів, які можуть бути прийняті для підтвердження доходів, ви можете переглянути за посиланням.
До надання документів перевищений ліміт коштів буде відображатися в ICU Trade у статусі «заблокований».
Не переймайтеся - ваші кошти в безпеці. У разі ненадання документів після вашого розпорядження вони будуть повернені на ваш банківський рахунок.
Знов ніяких пояснень, чому саме ця сума перевищує ліміт. Потім надіслав їм банк. виписку та рахунок на ~6 тис. Євро. Після цього сума непідтверджених коштів стала ~200 грн. Чому?? Ніяких пояснень. Бо все "понарошку". Тільки вигляд належний, тільки фасад.
ІСУ після кожної операції присилає "Звіт торговця" і там є "ліміт інвестування" * - * Сума підтверджених ГК, доступних до інвестування
Тобто при виході в мінус "підтверджених ГК", Ви би мали вже почухати потилицю, а не чекати "раптом скриншот".
От не можу зрозуміти, замість того, щоб зробити як Вам радять і обійти перешкоди, Ви намагаєтеся лобом пробити стіну фінмона (тому що Ви вважаєте що Ви праві, а інші ні, чи як?).
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 лис, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Не читав простині про декларацію, але чому не взяти її із Дії, там всі доходи, і переслати в ІСУ? Для чого оці всі складнощі із "городженням города" та приклейкою квитанції яка не клеїться?
В Дії хіба є декларація?
В Дії є сервіс (принаймні був, коли я ним користувався) щоб її замовити і отримати в Дії. Там буде, навіть, "безкоштовна доставка з ОЛХ", але не % по депозитам, так як вони не персоніфікуються. Там можна відкрити багато чого цікавого, напр. бонусні програми банку персоніфікуються, як і чашечки-подаруночки від менеджера і не тільки банку, а % з депозитів, нажаль (на щастя, кому як) ні.
flyman написав:Не читав простині про декларацію, але чому не взяти її із Дії, там всі доходи, і переслати в ІСУ? Для чого оці всі складнощі із "городженням города" та приклейкою квитанції яка не клеїться?
В Дії хіба є декларація?
В Дії є сервіс (принаймні був, коли я ним користувався) щоб її замовити і отримати в Дії.
Мабуть це виписка про доходи, а не декларація ФО. Питання саме про подану/прийняту декларацію. Я розумію, що - довідка (виписка) про доходи емітується податковою і нею же підписується; - декларація емітується ФО і нею же підписується; - квитанція №1-2 емітується податковою, нею же підписується і засвідчує прийняття "пакета" у певний час і присвоєння йому реєстраційного номера; - однозначного зв'язку між квитанцією та декларацією немає.
flyman написав: Там буде, навіть, "безкоштовна доставка з ОЛХ", але не % по депозитам, так як вони не персоніфікуються.
Від деяких банків у довідці (виписці) є відсотки по депозитам і навіть кешбеки. Від деяких (Ощад) немає.
Якщо ви не чули і не знаєте то це не означає що ніхто в цій країні не знає. Для цього є квитанція 2 з податкової що підтверджує що декларація була прийнята податковою. Мало того сама декларація і квитанції підписані ЕЦП тому не вийде "підмилювати" цифри.
І ви думаєте, що крім вас або у кращому випадку цього форуму, всі це знають? І про ЕЦП. Десь читав, що 60% населення ніколи до сімейного лікаря не зверталися. Тут буде ~95%.
Всі хто роблять/[b]отримують доходи з-за кордону - мають подавати декларацію і показувати дохід, якщо мають право то користуватись угодою про уникнення подвійного оподаткування.[b] Ви цього не зробили. Але вам не подобається що чиновники приховують доходи. Пишите що українці "схематозники". В дзеркало подивіться спочатку, і виправте свої косяки, потім можете вже почати щось вимагати. А поки ви один з них, а не чесна людина (с) Ви цього не зробили. Але вам не подобається що чиновники приховують доходи. Пишите що українці "схематозники". В дзеркало подивіться спочатку, і виправте свої косяки, потім можете вже почати щось вимагати. А поки ви один з них, а не чесна людина (с)
1. Я вже багато років ніяких доходів за кордоном не отримую, бо нема роботи. Тому ніяку декларацію подавати не маю.
2. Так. І ви схематозник №1, бо у вас в голові "розкидати по 40 банкам кусками", "СЕПнути", ланцюгові перекази та т.п.
дуже цікаво, як німецький безробітний, який резидент України з пустими деклараціями тут, і без декларацій там крутить баблом поза лімітами фінмону і довгий час був невловимим Джо
anmyronyuk1 написав:Мабуть це виписка про доходи, а не декларація ФО. Питання саме про подану/прийняту декларацію. Я розумію, що - довідка (виписка) про доходи емітується податковою і нею же підписується; - декларація емітується ФО і нею же підписується; - квитанція №1-2 емітується податковою, нею же підписується і засвідчує прийняття "пакета" у певний час і присвоєння йому реєстраційного номера; - однозначного зв'язку між квитанцією та декларацією немає.
flyman написав: Там буде, навіть, "безкоштовна доставка з ОЛХ", але не % по депозитам, так як вони не персоніфікуються.
Від деяких банків у довідці (виписці) є відсотки по депозитам і навіть кешбеки. Від деяких (Ощад) немає.
Чесно кажучи, вже не пам"ятаю, як те все клікається (останній раз для підвищення ГК відсилав Декларацію з "кабінету" і потім ще Квитанцію №2, а ще колись перед тим Декларацію замовлену в Дії, тобто вони до ГК із старої Декларації додали задекларовані за новий період збільшивши ліміт ГК). Але ви можете написати в онбоардінг ІСУ і вони, думаю підкажуть, як то зробити краще/правильно з їх точки зору.
Це супер, що банки вказують %, з огляду на те, що збільшується "офіційний задекларований дохід", якщо є така мета.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 лис, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.