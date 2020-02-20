Відгуки про ICU

adj написав:

stuermer01 написав: Якщо мова про депозити, то про них ДПС має знати без моєї участі! Якщо мова про депозити, то про них ДПС має знати без моєї участі!

stuermer01 написав: Якщо мова про іноземні доходи, то про них знає німецька податкова, звісно я подаю декларацію! Якщо мова про іноземні доходи, то про них знає німецька податкова, звісно я подаю декларацію!

stuermer01 написав: Бред Бред

Цікаво як про них знає ДПС якщо інформація подається знеособлено? (Такий цікавий закон бо банківська таємниця). Тобто у вашій довідці про доходи буде 0.В чому проблема тоді взяти цю довідку, перекласти і надати брокеру? Але нюанс, ви реєструвались як резидент україни, по укр паспорту а відповідно:Це те що ви пишете, бо у вас є іноземні доходи, і відповідно до закону ви мали подавати декларацію. І декларувати іноземний дохід, і далі якщо у вас є право скористатись угодою про уникнення подвійного оподаткування (а з німеччиною є) то просто вказати свій іноземний дохід, сплачений закордоном ПДФО, і доплатити тут лише ВЗ, 1.5% і мали б ту декларацію яку просить брокер. (для цього вам треба буде довідка з німецької дпс де буде вказано що ви сплатили вже податки в німеччині)У вашому випадку ви наробили дурниць самі, через незнання законів, але це не знімає відповідальності з вас. Вам або див мою першу рекомендацію (про дружину, батьків), далі понизити градус "немаєте права" і "бред". А потім піти вже розбиратись по суті що відбулось, і в чому ВИ неправі, не банк, не брокер, не податкова - ВИ. Після цього оцінити які у вас є ЗАКОННІ опції, скористатись одною з доступних вам і більше не повторяти таких помилок. АБО спорити на форумі з анонімами, доказуючи що це все бред (та мені особисто плювати, це ваші гроші), або прийняти до уваги певні аргументи і зробити відповідні висновки і виправити помилки.АБО зверніться до юриста.