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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 18192021>
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 09:57

  adj написав:https://www.epravda.com.ua/news/2023/11/27/707061/

Трошки закешбечили собі хлопці

ги))) пасенюк профнепридатний :D 8)
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:34

  042013 написав:
  anmyronyuk1 написав:adj
моє питання залишається - як з ЕК кабінету отримати податкову деку з відміткою про прийняття.

Квитанція №2 - пакет документів прийнято. Як тут вже писали, це є цифровий аналог печатки, яку ставлять при прийнятті декларації.

Не читав простині про декларацію, але чому не взяти її із Дії, там всі доходи, і переслати в ІСУ? Для чого оці всі складнощі із "городженням города" та приклейкою квитанції яка не клеїться?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:39

  stuermer01 написав:
Відсотки визнають "чистими", а от саме тіло депозиту - ні. Просять пояснити звідки кошти, які було покладено на депозит

Так отож, нехай визнають та враховують відсотки по депозитах за останні 5 років.

2 роки тому я робив для Приватбанку виписку у Дії по сплачених мною податках за останні 5 років. В тій виписці чомусь взагалі не було сплаченого ПДФО та військ. збору по моїх депозитах!

Це дуже цікаве питання, чому ці податки там не були відображені??

Тому що вони не персоналізовані.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:40

  adj написав:
  stuermer01 написав:Якщо мова про депозити, то про них ДПС має знати без моєї участі!

Цікаво як про них знає ДПС якщо інформація подається знеособлено? (Такий цікавий закон бо банківська таємниця). Тобто у вашій довідці про доходи буде 0.
  stuermer01 написав:Якщо мова про іноземні доходи, то про них знає німецька податкова, звісно я подаю декларацію!

В чому проблема тоді взяти цю довідку, перекласти і надати брокеру? Але нюанс, ви реєструвались як резидент україни, по укр паспорту а відповідно:
  stuermer01 написав:Бред

Це те що ви пишете, бо у вас є іноземні доходи, і відповідно до закону ви мали подавати декларацію. І декларувати іноземний дохід, і далі якщо у вас є право скористатись угодою про уникнення подвійного оподаткування (а з німеччиною є) то просто вказати свій іноземний дохід, сплачений закордоном ПДФО, і доплатити тут лише ВЗ, 1.5% і мали б ту декларацію яку просить брокер. (для цього вам треба буде довідка з німецької дпс де буде вказано що ви сплатили вже податки в німеччині)

У вашому випадку ви наробили дурниць самі, через незнання законів, але це не знімає відповідальності з вас. Вам або див мою першу рекомендацію (про дружину, батьків), далі понизити градус "немаєте права" і "бред". А потім піти вже розбиратись по суті що відбулось, і в чому ВИ неправі, не банк, не брокер, не податкова - ВИ. Після цього оцінити які у вас є ЗАКОННІ опції, скористатись одною з доступних вам і більше не повторяти таких помилок. АБО спорити на форумі з анонімами, доказуючи що це все бред (та мені особисто плювати, це ваші гроші), або прийняти до уваги певні аргументи і зробити відповідні висновки і виправити помилки.

АБО зверніться до юриста.

ППКС
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:49

  flyman написав:Не читав простині про декларацію, але чому не взяти її із Дії, там всі доходи, і переслати в ІСУ? Для чого оці всі складнощі із "городженням города" та приклейкою квитанції яка не клеїться?

В Дії хіба є декларація?
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:59

  stuermer01 написав:
  V2 написав:stuermer01
Після якої суми поповнення/обороту попросили підтвердження доходів?

Я поступово переводив депозити з банків по ~200 тис. грн. в воєнні облігації. Півроку тому ICU присилає раптом скриншот з їх програми:

https://i.imgur.com/UQzv9Az.jpg

Пишуть, що в мене "перелімит" ~129 тис. грн. Цифри на цьому скриншоті "від фонарю" (так само як і цифри дохідності облігацій в кабінеті ICU-Trade).

Бо:
1. залишок на рахунку інший!
2. ніяких пояснень, після якої суми поповнення треба підтвердження (те, що ви запитуєте) - нема!
3. ніяких розрахунків, що вони врахували, а що ні.
4. ніяких обґрунтувань, чому вони це не врахували.

Тобто повний бардак.

Зараз закінчився ще один депозит, та я його перевів до них.

Приходить мейл від них:

Після поповнення рахунку ваші інвестиції перевищили ліміт коштів, які потребують підтвердження походження.

Просимо надіслати скан-копію або фото документів про джерела походження коштів на суму перевищення ліміту в 378 825,17 грн. на e-mail onboarding@icu.ua. Перелік документів, які можуть бути прийняті для підтвердження доходів, ви можете переглянути за посиланням.

До надання документів перевищений ліміт коштів буде відображатися в ICU Trade у статусі «заблокований».

Не переймайтеся - ваші кошти в безпеці. У разі ненадання документів після вашого розпорядження вони будуть повернені на ваш банківський рахунок.

Знов ніяких пояснень, чому саме ця сума перевищує ліміт. Потім надіслав їм банк. виписку та рахунок на ~6 тис. Євро. Після цього сума непідтверджених коштів стала ~200 грн.
Чому?? Ніяких пояснень.
Бо все "понарошку". Тільки вигляд належний, тільки фасад.

ІСУ після кожної операції присилає "Звіт торговця" і там є "ліміт інвестування" *
- * Сума підтверджених ГК, доступних до інвестування

Тобто при виході в мінус "підтверджених ГК", Ви би мали вже почухати потилицю, а не чекати "раптом скриншот".

От не можу зрозуміти, замість того, щоб зробити як Вам радять і обійти перешкоди, Ви намагаєтеся лобом пробити стіну фінмона (тому що Ви вважаєте що Ви праві, а інші ні, чи як?).
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 лис, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:01

  anmyronyuk1 написав:
  flyman написав:Не читав простині про декларацію, але чому не взяти її із Дії, там всі доходи, і переслати в ІСУ? Для чого оці всі складнощі із "городженням города" та приклейкою квитанції яка не клеїться?

В Дії хіба є декларація?

В Дії є сервіс (принаймні був, коли я ним користувався) щоб її замовити і отримати в Дії.
Там буде, навіть, "безкоштовна доставка з ОЛХ", але не % по депозитам, так як вони не персоніфікуються. Там можна відкрити багато чого цікавого, напр. бонусні програми банку персоніфікуються, як і чашечки-подаруночки від менеджера і не тільки банку, а % з депозитів, нажаль (на щастя, кому як) ні.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:13

  flyman написав:
  anmyronyuk1 написав:
  flyman написав:Не читав простині про декларацію, але чому не взяти її із Дії, там всі доходи, і переслати в ІСУ? Для чого оці всі складнощі із "городженням города" та приклейкою квитанції яка не клеїться?

В Дії хіба є декларація?

В Дії є сервіс (принаймні був, коли я ним користувався) щоб її замовити і отримати в Дії.

Мабуть це виписка про доходи, а не декларація ФО.
Питання саме про подану/прийняту декларацію.
Я розумію, що
- довідка (виписка) про доходи емітується податковою і нею же підписується;
- декларація емітується ФО і нею же підписується;
- квитанція №1-2 емітується податковою, нею же підписується і засвідчує прийняття "пакета" у певний час і присвоєння йому реєстраційного номера;
- однозначного зв'язку між квитанцією та декларацією немає.

  flyman написав: Там буде, навіть, "безкоштовна доставка з ОЛХ", але не % по депозитам, так як вони не персоніфікуються.


Від деяких банків у довідці (виписці) є відсотки по депозитам і навіть кешбеки. Від деяких (Ощад) немає.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:17

  stuermer01 написав:
Якщо ви не чули і не знаєте то це не означає що ніхто в цій країні не знає. Для цього є квитанція 2 з податкової що підтверджує що декларація була прийнята податковою. Мало того сама декларація і квитанції підписані ЕЦП тому не вийде "підмилювати" цифри.

І ви думаєте, що крім вас або у кращому випадку цього форуму, всі це знають? І про ЕЦП.
Десь читав, що 60% населення ніколи до сімейного лікаря не зверталися.
Тут буде ~95%.

Всі хто роблять/[b]отримують доходи з-за кордону - мають подавати декларацію і показувати дохід, якщо мають право то користуватись угодою про уникнення подвійного оподаткування.[b] Ви цього не зробили. Але вам не подобається що чиновники приховують доходи. Пишите що українці "схематозники". В дзеркало подивіться спочатку, і виправте свої косяки, потім можете вже почати щось вимагати. А поки ви один з них, а не чесна людина (с) Ви цього не зробили. Але вам не подобається що чиновники приховують доходи. Пишите що українці "схематозники". В дзеркало подивіться спочатку, і виправте свої косяки, потім можете вже почати щось вимагати. А поки ви один з них, а не чесна людина (с)

1. Я вже багато років ніяких доходів за кордоном не отримую, бо нема роботи. Тому ніяку декларацію подавати не маю.

2. Так. І ви схематозник №1, бо у вас в голові "розкидати по 40 банкам кусками", "СЕПнути", ланцюгові перекази та т.п.

дуже цікаво, як німецький безробітний, який резидент України з пустими деклараціями тут, і без декларацій там крутить баблом поза лімітами фінмону і довгий час був невловимим Джо
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:28

  anmyronyuk1 написав:Мабуть це виписка про доходи, а не декларація ФО.
Питання саме про подану/прийняту декларацію.
Я розумію, що
- довідка (виписка) про доходи емітується податковою і нею же підписується;
- декларація емітується ФО і нею же підписується;
- квитанція №1-2 емітується податковою, нею же підписується і засвідчує прийняття "пакета" у певний час і присвоєння йому реєстраційного номера;
- однозначного зв'язку між квитанцією та декларацією немає.

  flyman написав: Там буде, навіть, "безкоштовна доставка з ОЛХ", але не % по депозитам, так як вони не персоніфікуються.


Від деяких банків у довідці (виписці) є відсотки по депозитам і навіть кешбеки. Від деяких (Ощад) немає.

Чесно кажучи, вже не пам"ятаю, як те все клікається (останній раз для підвищення ГК
відсилав Декларацію з "кабінету" і потім ще Квитанцію №2, а ще колись перед тим Декларацію замовлену в Дії, тобто вони до ГК із старої Декларації додали задекларовані за новий період збільшивши ліміт ГК). Але ви можете написати в онбоардінг ІСУ і вони, думаю підкажуть, як то зробити краще/правильно з їх точки зору.

Це супер, що банки вказують %, з огляду на те, що збільшується "офіційний задекларований дохід", якщо є така мета.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 28 лис, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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