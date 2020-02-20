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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:40

  flyman написав:
  anmyronyuk1 написав:Мабуть це виписка про доходи, а не декларація ФО.
Питання саме про подану/прийняту декларацію.
Я розумію, що
- довідка (виписка) про доходи емітується податковою і нею же підписується;
- декларація емітується ФО і нею же підписується;
- квитанція №1-2 емітується податковою, нею же підписується і засвідчує прийняття "пакета" у певний час і присвоєння йому реєстраційного номера;
- однозначного зв'язку між квитанцією та декларацією немає.


Чесно кажучи, вже не пам"ятаю, як те все клікається. Але ви можете написати онбоардінг ІСУ і вони, думаю підкажуть, як то зробити краще/правильно з їх точки зору.


Питання поки теоретичне. Для збільшення ліміту інвестивання ICU вистачило скану довідки про ЗП від працедавця. Але це було ще до загострення фінмону.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:44

  anmyronyuk1 написав:
  flyman написав:
  anmyronyuk1 написав:Мабуть це виписка про доходи, а не декларація ФО.
Питання саме про подану/прийняту декларацію.
Я розумію, що
- довідка (виписка) про доходи емітується податковою і нею же підписується;
- декларація емітується ФО і нею же підписується;
- квитанція №1-2 емітується податковою, нею же підписується і засвідчує прийняття "пакета" у певний час і присвоєння йому реєстраційного номера;
- однозначного зв'язку між квитанцією та декларацією немає.


Чесно кажучи, вже не пам"ятаю, як те все клікається. Але ви можете написати онбоардінг ІСУ і вони, думаю підкажуть, як то зробити краще/правильно з їх точки зору.


Питання поки теоретичне. Для збільшення ліміту інвестивання ICU вистачило скану довідки про ЗП від працедавця. Але це було ще до загострення фінмону.

Перед "загостренням", було "затуплення". Наскільки пригадую, був період в ІСУ, що можна було відкрити рахунок і купувати воєнні ОВДП з умовою, що ідентифікація, і, можливо, фінмон (якщо виникне потреба) буде колись потім.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:37

  flyman написав:ІСУ після кожної операції присилає "Звіт торговця" і там є "ліміт інвестування" *
- * Сума підтверджених ГК, доступних до інвестування


Цей пункт з'явився досить недавно (місяць-два назад).
Але так пункт корисний.
bor
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:01

  bor написав:
  flyman написав:ІСУ після кожної операції присилає "Звіт торговця" і там є "ліміт інвестування" *
- * Сума підтверджених ГК, доступних до інвестування


Цей пункт з'явився досить недавно (місяць-два назад).
Але так пункт корисний.

Коли не було, то знаючи поріг що є поріг фінмона в 400К, на емейл із запитом, скільки до порогу висилали інформацію.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:26

  bor написав:
  flyman написав:ІСУ після кожної операції присилає "Звіт торговця" і там є "ліміт інвестування" *
- * Сума підтверджених ГК, доступних до інвестування


Цей пункт з'явився досить недавно (місяць-два назад).
Але так пункт корисний.

Цей пункт там давним давно. Тільки що глянув за початок 2022, ще до війни, і він там є.
adj
 
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