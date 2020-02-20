Відгуки про ICU

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 лис, 2023 11:40
flyman написав: anmyronyuk1 написав:
Мабуть це виписка про доходи, а не декларація ФО.
Питання саме про подану/прийняту декларацію.
Я розумію, що
- довідка (виписка) про доходи емітується податковою і нею же підписується;
- декларація емітується ФО і нею же підписується;
- квитанція №1-2 емітується податковою, нею же підписується і засвідчує прийняття "пакета" у певний час і присвоєння йому реєстраційного номера;
- однозначного зв'язку між квитанцією та декларацією немає.
Чесно кажучи, вже не пам"ятаю, як те все клікається. Але ви можете написати онбоардінг ІСУ і вони, думаю підкажуть, як то зробити краще/правильно з їх точки зору.
Питання поки теоретичне. Для збільшення ліміту інвестивання ICU вистачило скану довідки про ЗП від працедавця. Але це було ще до загострення фінмону.
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anmyronyuk1
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Додано: Вів 28 лис, 2023 11:44
anmyronyuk1 написав: flyman написав: anmyronyuk1 написав:
Мабуть це виписка про доходи, а не декларація ФО.
Питання саме про подану/прийняту декларацію.
Я розумію, що
- довідка (виписка) про доходи емітується податковою і нею же підписується;
- декларація емітується ФО і нею же підписується;
- квитанція №1-2 емітується податковою, нею же підписується і засвідчує прийняття "пакета" у певний час і присвоєння йому реєстраційного номера;
- однозначного зв'язку між квитанцією та декларацією немає.
Чесно кажучи, вже не пам"ятаю, як те все клікається. Але ви можете написати онбоардінг ІСУ і вони, думаю підкажуть, як то зробити краще/правильно з їх точки зору.
Питання поки теоретичне. Для збільшення ліміту інвестивання ICU вистачило скану довідки про ЗП від працедавця. Але це було ще до загострення фінмону.
Перед "загостренням", було "затуплення". Наскільки пригадую, був період в ІСУ, що можна було відкрити рахунок і купувати воєнні ОВДП з умовою, що ідентифікація, і, можливо, фінмон (якщо виникне потреба) буде колись потім.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 22:37
flyman написав:
ІСУ після кожної операції присилає "Звіт торговця" і там є "ліміт інвестування" *
- * Сума підтверджених ГК, доступних до інвестування
Цей пункт з'явився досить недавно (місяць-два назад).
Але так пункт корисний.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 23:01
bor написав: flyman написав:
ІСУ після кожної операції присилає "Звіт торговця" і там є "ліміт інвестування" *
- * Сума підтверджених ГК, доступних до інвестування
Цей пункт з'явився досить недавно (місяць-два назад).
Але так пункт корисний.
Коли "не було", то знаючи, що є поріг фінмона в 400К, то можна було на емейл із запитом, скільки до порогу, отримати інформацію.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 01 гру, 2023 00:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:26
bor написав: flyman написав:
ІСУ після кожної операції присилає "Звіт торговця" і там є "ліміт інвестування" *
- * Сума підтверджених ГК, доступних до інвестування
Цей пункт з'явився досить недавно (місяць-два назад).
Але так пункт корисний.
Цей пункт там давним давно. Тільки що глянув за початок 2022, ще до війни, і він там є.
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adj
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:58
adj написав: bor написав: flyman написав:
ІСУ після кожної операції присилає "Звіт торговця" і там є "ліміт інвестування" *
- * Сума підтверджених ГК, доступних до інвестування
Цей пункт з'явився досить недавно (місяць-два назад).
Але так пункт корисний.
Цей пункт там давним давно. Тільки що глянув за початок 2022, ще до війни, і він там є.
Підтверджую, глянув звіт за грудень 2021 РОЗДІЛ 5 - ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ
Документ, що підтверджує походження ГК Сума в грн.
Сума підтвердженних ГК 400 000,00
Начальный лимит клиента 400 000,00
Залишок ГК на кінець періоду xxxx
Вільний залишок підтверджених ГК yyyy
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Додано: Суб 02 гру, 2023 17:23
flyman
значить то мені його додали недавно, якраз після такого запиту про ліміт
P.S.
і в мене він 6-тим пунктом
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bor
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Додано: Суб 02 гру, 2023 17:25
bor написав:flyman
значить то мені його додали недавно, якраз після такого запиту про ліміт
P.S.
і в мене він 6-тим пунктом
зараз так, а колись був 5м
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:07
Чего то не работает мобильное приложение ICU
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