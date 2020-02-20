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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:39

  1finanсier написав:Панове, хтось поповнював рахунок ICU з картки в кабінеті ІСU? Який там МСС? Чи банк сприймає цей переказ як тягнучку, зі всіма "витєкающими", маю на увазі, що наприклад при такому переказі з тієї ж карти аккорда чи пумба буде коміс.

Поповнював з ВсеКарта ПУМБа - ніяких додаткових комісій не було. А от чи будуть комісії якщо поповнювати, наприклад, за рахунок кредитних з ВсеМожу й самому цікаво стало
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 12:40

  l_e_x написав:
  1finanсier написав:Панове, хтось поповнював рахунок ICU з картки в кабінеті ІСU? Який там МСС? Чи банк сприймає цей переказ як тягнучку, зі всіма "витєкающими", маю на увазі, що наприклад при такому переказі з тієї ж карти аккорда чи пумба буде коміс.

Поповнював з ВсеКарта ПУМБа - ніяких додаткових комісій не було. А от чи будуть комісії якщо поповнювати, наприклад, за рахунок кредитних з ВсеМожу й самому цікаво стало

Дякую )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:27

  l_e_x написав:
  1finanсier написав:Панове, хтось поповнював рахунок ICU з картки в кабінеті ІСU? Який там МСС? Чи банк сприймає цей переказ як тягнучку, зі всіма "витєкающими", маю на увазі, що наприклад при такому переказі з тієї ж карти аккорда чи пумба буде коміс.

Поповнював з ВсеКарта ПУМБа - ніяких додаткових комісій не було. А от чи будуть комісії якщо поповнювати, наприклад, за рахунок кредитних з ВсеМожу й самому цікаво стало

немає комісії з кредитних пумба
Maxwe11
 
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