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Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 25 гру, 2023 16:39
1finanсier написав:
Панове, хтось поповнював рахунок ICU з картки в кабінеті ІСU? Який там МСС? Чи банк сприймає цей переказ як тягнучку, зі всіма "витєкающими", маю на увазі, що наприклад при такому переказі з тієї ж карти аккорда чи пумба буде коміс.
Поповнював з ВсеКарта ПУМБа - ніяких додаткових комісій не було. А от чи будуть комісії якщо поповнювати, наприклад, за рахунок кредитних з ВсеМожу й самому цікаво стало
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l_e_x
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Додано: Сер 27 гру, 2023 12:40
l_e_x написав: 1finanсier написав:
Панове, хтось поповнював рахунок ICU з картки в кабінеті ІСU? Який там МСС? Чи банк сприймає цей переказ як тягнучку, зі всіма "витєкающими", маю на увазі, що наприклад при такому переказі з тієї ж карти аккорда чи пумба буде коміс.
Поповнював з ВсеКарта ПУМБа - ніяких додаткових комісій не було. А от чи будуть комісії якщо поповнювати, наприклад, за рахунок кредитних з ВсеМожу й самому цікаво стало
Дякую )
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1finanсier
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Додано: Пон 01 січ, 2024 19:27
l_e_x написав: 1finanсier написав:
Панове, хтось поповнював рахунок ICU з картки в кабінеті ІСU? Який там МСС? Чи банк сприймає цей переказ як тягнучку, зі всіма "витєкающими", маю на увазі, що наприклад при такому переказі з тієї ж карти аккорда чи пумба буде коміс.
Поповнював з ВсеКарта ПУМБа - ніяких додаткових комісій не було. А от чи будуть комісії якщо поповнювати, наприклад, за рахунок кредитних з ВсеМожу й самому цікаво стало
немає комісії з кредитних пумба
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Maxwe11
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