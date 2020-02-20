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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 06:44

Re: Відгуки про ICU

Глючить напевно додаток - мої цінні папери у портфелі не висвічуються.
Чи у всіх так, чи мої папери - тю-тю?
1finanсier
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