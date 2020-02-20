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Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 22:19

  Depo13 написав:greenozon
на випередження потрібно грати, чи вже коли буде офіційна причина, тоді починати рух?

updated: запит на список запросив.


в мому життєвому досвіді було по різному!
із ICU я познайомився уйму років тому (навіть в Кийов їздив із доками, уявляєте!? оте були сурові часи... як згадаю так і сльоза викочуєтся)
по інакшому ніяк не можна було! тільки жива присутність і ніяк інакше, може закони в той час такого від брокерів вимагали (скоріш за все).

понавозив їм тобі уйму доків (виписки із банків, жирні депозити, короче все що міг придумати)
і пару год. в офісі бумаги підписував а вони за той час валідували мою персону ))
кава-чай-печенька, було круто!
але це все страшний фільм жахів із 20 сторіччя :)

можете уявити який зараз космос


із Універом було по іншому - одного разу не провели покупку бумаг... мовчок, пишу мол шо за діла, агов?
кажуть доки давай, будуть тобі діла :)
позбирав, надіслав (тоді вже е-поштою, але підписував все в Вчасно, був в них такий період що всі доки через ЕЦП треба було.. брр) - попустило,
але знову ж це було досить давно, до війни точно

зараз що Універ що ICU друкує ліміт інвестування і його хватає із головою наразі

таке от... згадала бабка як молодицею була :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 01:49

Re: Відгуки про ICU

Вітаю. Є такі питання. Якщо плата є, який тариф за обслуговування інвестеційного рахунку у ICU? Чи є плата за неактивність? Наприклад, депозити закінчуються через кілька місяців, і, можливо, буде бажання зайти в облігації. Є, з одної сторони бажання відкрити інвест рахунок, що б подивитись, хоча б, розцінки. З іншої, якщо потім передумаю, не хочеться попадати на комісію за простій і возитися з закриттям рахунка. Якшо хто в курсі, дайте відповідь, будь ласка.
tenadoro
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 09:12

tenadoro

наразі в ICU немає жодних комісій,
окрім рідких варіантів типу валютні бумаги) - там прийдеться платити причому багато (SWIFT-овки)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 10:17

  greenozon написав:tenadoro

наразі в ICU немає жодних комісій,
окрім рідких варіантів типу валютні бумаги) - там прийдеться платити причому багато (SWIFT-овки)

Відкриття рахунку он-лайн (заяви, анкети, договори, електронний підпис), раніше це займало кілька днів, до тижня.
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 16:11

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ + ICU !!!
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🧮 Відтепер наш віртуальний помічник не лише готовий невтомно відповідати на всі ваші запитання щодо інвестиції в державні облігації, а й може надати вам актуальні ставки за ОВДП та за допомогою вбудованого калькулятора розрахувати ринкову вартість цінних паперів на будь-яку дату.

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 16:33

  greenozon написав:ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ + ICU !!!
---

🤖 Раді представити оновлений AI-чатбот ICU на основі технології GPT! Це перший на фінансовому ринку України бот, який не лише консультує, а й надає актуальні ринкові дані та рахує вартість будь-яких ОВДП на будь-яку дату.

🧮 Відтепер наш віртуальний помічник не лише готовий невтомно відповідати на всі ваші запитання щодо інвестиції в державні облігації, а й може надати вам актуальні ставки за ОВДП та за допомогою вбудованого калькулятора розрахувати ринкову вартість цінних паперів на будь-яку дату.

🚀 Інформація, яку раніше потрібно було шукати в спеціалізованих базах або рахувати самому в Excel, тепер доступна в зручному форматі телеграм-бота!

➡️ Тож, якщо маєте будь-які запитання щодо інвестицій в ОВДП або хочете дізнатися актуальні ставки, запрошуємо вас скористатися нашим ботом та залишити свій зворотний зв'язок.

Почати розмову: https://tinyurl.com/539zk6vr

Надзвичайно вдячні команді компанії UBOS за висококласну експертизу, професійний підхід та якісний продукт ❤️


Колишній співробітник OpenAI злив плани компанії на 5 років наперед.

Отже, що на нас чекає:

⚡️Кінець 2024 – реліз найрозумнішої нейронки GPT-Next. Вона вб'є усі попередні моделі.

⚡️2025 – рутиною більше не займаємося. Її заберуть ШІ-агенти.

⚡️2026 – рік, який змінить В С. OpenAI створить нейромережу на рівні людини – AGI. Вона замінить усі професії.

⚡️2027 – ASI зародиться з ймовірністю 70%. ШІ довчить себе сам і відсуне людей від вирішення глобальних проблем.

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sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 16:44

Re: Відгуки про ICU

На форумі досить часто виникають питання щодо специфіки придбання ОВГЗ у різних брокерів. Викладу враження із власного досвіду.
1. Як на мене, кращий сервіс безумовно надає Сенс: постійне відображення котирувань облігацій (як на покупку так і на продаж), оперативна їх зміна о 16.30; можливість проведення операцій 24/7; широкий асортимент бумаг; своєчасне надсилання всіх документів; певний облік у додатку нарахованих відсотків (Накопичений купонний дохід (НКД) (хоча у мене показує занижене відсотків на 15-20 значення, порівнював у дні сплати купонів). Як недолік можна зазначити певні проблеми із виводом грошей із банку Сенс, а також відсутність інформації щодо наявної кількості певних облігацій (завжди присутня певна засторога – завести гроші, а потім мати проблеми з їх виводом у разі відсутності достатньої кількості паперів).
2. Кінто – досить зручно купувати (кілька років тому потребували кожного разу підписання купи документів ЕЦП); непоганий асортимент та ціни продажу; виписка на другий робочий день; відсутність обліку нарахованих відсотків. Все перекреслює непомірна жадібність щодо маржи покупки/продажу.
3. ІКУ – тільки зареєструвався та зробив пробні покупки. Враження досить неприємне, перед усім, за наступними моментами: по-перше, вкрай повільне поводження з грошами клієнта, яке практично повністю «з’їдає» начебто певні переваги у цінах на бумаги, відповідно потреба накидання певної «дельти» до грошей, що заводяться під покупку; по-друге, робота у часовому «вікні» 11.00-16.30, повне зникання котирувань до наступної сесії; відсутність (в усякому разі у мене) відповідних виписок.
4. ТОВ «БТС БРОКЕР» - Бонд – взагалі, як на мене край. Два тижні героїчної реєстрації, десятки телефонних дзвінків («це все у зв’язку із позбавленням ліцензії УБ») – на виході 1 (ОДНА!) доступна облігація у асортименті.
Виклав сугубо власне враження, може комусь буде й корисно.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 18:06

Погашення достроково

Прошу пояснити якщо необхідно достроково погасити військові куплені в Дії з виплатою в кінці строку на Є-підтримка, як правильно (: через застосунок або інший канал і на який рахунок якщо достроково)
sens
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