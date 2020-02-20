|
|
|
Відгуки про ICU
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 20 лип, 2025 18:11
novichok написав:
https://t.me/times_ukraina/52817
Телеграм канал смітник, але там є посилання на УНІАН.
Чи варто звертати увагу?
УНІАН це також смітник
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 432
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 20 лип, 2025 21:01
novichok написав:
https://t.me/times_ukraina/52817
Телеграм канал смітник, але там є посилання на УНІАН.
Чи варто звертати увагу?
По ссылке конечно же пройдёно и прочитано? Да, нужно обращать. На слова "може" и "Тексти, опубліковані у розділі «Думки», не обов’язково відображають позицію редакційної колегії УНІАН". Т.е., что это бла-бла даже для самого УНІАН. Для тех, кто по такому формально корректному вбросу напрягается, дополню, что и солнце может не взойти.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5953
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 733 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Нед 27 лип, 2025 18:46
novichok написав:
https://t.me/times_ukraina/52817
Телеграм канал смітник, але там є посилання на УНІАН.
Чи варто звертати увагу?
Схоже, що хтось з конкурентів хоче потіснити ICU на ринку ) Бо дійсно виглядає, як якась заказуха
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1082
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 14:57
наразі переписуюсь з бекофісом ICU щодо оновлення своїх даних у них( паспорт, довідка про дохід ітд). Дууже повільно обробляють дані... Не знаю вже чому, але по мені так... відіслав перший лист на onboarding@icu.ua
16.09, потім дослав 18.09 і досі не оновили дані в кабінеті. Чи це у всіх так? Якщо цей форум читають менеджери ICU -хлопці, зверніть на це увагу, це як мін виглядає не чемним по відношенню до клієнтів
-
shkodnik
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 24.09.25
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 15:02
shkodnik написав:
наразі переписуюсь з бекофісом ICU щодо оновлення своїх даних у них( паспорт, довідка про дохід ітд). Дууже повільно обробляють дані... Не знаю вже чому, але по мені так... відіслав перший лист на onboarding@icu.ua
16.09, потім дослав 18.09 і досі не оновили дані в кабінеті. Чи це у всіх так? Якщо цей форум читають менеджери ICU -хлопці, зверніть на це увагу, це як мін виглядає не чемним по відношенню до клієнтів
треба було оновити данні щоб вивести кошти, реагували на лист протягом 2-3 годин в робочий час, тому явно не завжди повільні
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 371
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 24 вер, 2025 15:17
shkodnik написав:
наразі переписуюсь з бекофісом ICU щодо оновлення своїх даних у них( паспорт, довідка про дохід ітд). Дууже повільно обробляють дані... Не знаю вже чому, але по мені так... відіслав перший лист на onboarding@icu.ua
16.09, потім дослав 18.09 і досі не оновили дані в кабінеті. Чи це у всіх так? Якщо цей форум читають менеджери ICU -хлопці, зверніть на це увагу, це як мін виглядає не чемним по відношенню до клієнтів
Это в один и тот же год было? Тогда что тут медленного? У меня пару лет назад подобная переписка с ними пару недель заняла. Но это, как я понимаю, сильно зависит от их текущей загрузки и заметят ли вообще письмо. Зато тёплый ламповый человеческий подход, а не бездушные роботы
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5953
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 733 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Сер 24 вер, 2025 15:26
shkodnik написав:
наразі переписуюсь з бекофісом ICU щодо оновлення своїх даних у них( паспорт, довідка про дохід ітд). Дууже повільно обробляють дані... Не знаю вже чому, але по мені так... відіслав перший лист на onboarding@icu.ua
16.09, потім дослав 18.09 і досі не оновили дані в кабінеті. Чи це у всіх так? Якщо цей форум читають менеджери ICU -хлопці, зверніть на це увагу, це як мін виглядає не чемним по відношенню до клієнтів
Про що ви? яка чемність? відкинув для себе можливість працювати з ICU після того як 25.08.2022 отримав від їх представника таку відповідь:///Доброго дня. Для того, щоб продати Вам такі акції, нам треба їх мати. А також мати бажання продати.
Наразі ні того ні іншого немає ) ///
Я знайшов іншого брокера, довелось заново проходити ідентифікацію, але воно того варте. Спойлер /// тут могла бути ваша реклама ))))
ДЛя тих хто жити не може без пруфів, не питання перешлю переписку на ваш емейл))
-
viy
-
-
- Повідомлень: 195
- З нами з: 13.08.18
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|532
|281819
|
Сер 24 вер, 2025 15:02
viy
|
|633
|324890
|
|
|43
|37661
|
|