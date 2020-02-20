|
|
|
Відгуки про ICU
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:06
В приложении ICU можно посмотреть лимит инвестирования?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2926
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 21:31
-
VASH
-
-
- Повідомлень: 750
- З нами з: 26.10.09
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 02 лис, 2025 15:14
o744679 написав:
Не повертають кошти,шукають любу причину
розкажіть докладніше, що сталося. Бо раніше ніяких проблем з ICU не було
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1087
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лис, 2025 21:57
Це в ICU такий регламент, що в неділю ввечері ні сайт, ні застосунок не працюють?
-
l_e_x
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 04.07.14
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 02 лис, 2025 22:03
l_e_x написав:
Це в ICU такий регламент, що в неділю ввечері ні сайт, ні застосунок не працюють?
Как по документам, так нет. Это ж не Приват. Но учитывая, что в субботу было первое число, не удивительно. Тоже обнаружил, что в приложение не зайти, хотя SMS присылает несмотря не сообщение "неправильный пароль".
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6122
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 755 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|558
|290478
|
|
|633
|328700
|
|
|43
|40317
|
|