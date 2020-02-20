RSS
Відгуки про ICU

Відгуки про ICU
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 10:49

Re: Відгуки про ICU

Дивлюся написано торгова сесія о 15-00 відкривається.Це завжди так?Незручно дуже.Ціни я так розумію тільки ж коли вона відкрита з'являться.А закривається тоді о котрій годині?
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 12:36

  Время открытия сессии несколько плавающее. В этом году по дням было так:

Время открытия сессии несколько плавающее. В этом году по дням было так:
ICU Trade Support Bot, [01/01/2026 10:56]
Торгова сесія відкрита.
Закриття сесії о 16:30

ICU Trade Support Bot, [01/05/2026 10:44]
Торгова сесія відкрита.
Закриття сесії о 16:30

ICU Trade Support Bot, [01/06/2026 10:32]
Торгова сесія відкрита.
Закриття сесії о 16:30

ICU Trade Support Bot, [01/07/2026 10:37]
Торгова сесія відкрита.
Закриття сесії о 16:30

ICU Trade Support Bot, [01/08/2026 10:56]
Торгова сесія відкрита.
Закриття сесії о 16:30

ICU Trade Support Bot, [01/09/2026 10:40]
Торгова сесія відкрита.
Закриття сесії о 16:30

ICU Trade Support Bot, [01/12/2026 10:46]
Торгова сесія відкрита.
Закриття сесії о 16:30


А где написано, что в 15:00 открывалась? :shock: В это время уже до закрытия не далеко.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 17:15

Re: Відгуки про ICU

Тык в самом низу.Вот что сейчас пишет "Початок наступної сесії: 13.01.2026 15:00:00"

Зашёл в 16-40 и уже всё.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 17:23

Re: Відгуки про ICU

  посетитель написав:Тык в самом низу.Вот что сейчас пишет "Початок наступної сесії: 13.01.2026 15:00:00 Офлайн"

Важно в самом низу чего. https://trade.online.icu - да, пишет. А приложение вместо этого имеет кнопочку, которая смотреть в канал бота отправляет. В общем, про 15:00 - это, мягко говоря, не правда. 10:30-11:00 типовое время.

  посетитель написав:В 16-40 и Уде всё.

Должно в 16:30 :) Но может и с этим тормозят.

Кстати, всего-то неполных три года назад здесь это уже обсуждали. За это время произошёл прогресс: 14:30 заменили на 15:00. Может и задумано, что гарантируется только с 15.
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 18:48

Re: Відгуки про ICU

Ух ты блин.Там оказывается приложение есть.Хрен бы догадался если б сейчас тут не прочитал ))
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 19:05

Re: Відгуки про ICU

  Э? Ссылки на приложения на той же странице, где и ссылки на оба веб портала. Даже с видео в т.ч. с приложения. Куда ещё легче догадываться?

Э? Ссылки на приложения на той же странице, где и ссылки на оба веб портала. Даже с видео в т.ч. с приложения. Куда ещё легче догадываться?
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 22:03

Цікаво у чому полягає їхня світоглядна позиція не збирати заявки у несесійний час на якихось визначених ними умовах. Це б зняло істотну частину невдоволення цим плаваючим сесійним вікном. З Дії ж їм вдається якось обробляти такі заявки навіть для неклієнтів, а власними каналами - дзуськи.
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 22:23

  klug написав:Цікаво у чому полягає їхня світоглядна позиція не збирати заявки у несесійний час на якихось визначених ними умовах. Це б зняло істотну частину невдоволення цим плаваючим сесійним вікном. З Дії ж їм вдається якось обробляти такі заявки навіть для неклієнтів, а власними каналами - дзуськи.

Не знаю насчёт позиции, но мне в целом больше нравится вариант, когда моя заявка точно выполнится (заодно и оперативно), а не, как в Дие, потом сутками гадаешь ты купил или у тебя только деньги взяли и потом вернут потому, что брокер выполнить заявку по какой-то причине не пожелал. Готов за это поступиться круглосуточностью. IMHO, не такой уж сурово короткий период операционного времени. Больше напрягают периодические непредсказуемые дауны на денёк и тормоза с выводом денег на все заявленные трое рабочих суток.
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 11:17

Я так наблюдаю, что с каждой выплатой купона лимит инвестирования растет. На online.icu в строке, где указывается остаток лимита инвестирования, есть сноска, что эту сумму можно внести без подтверждающих документов.
Если сложить с тем, что уже потрачено на облигации, то получается больше 400 тысяч, и полученная сумма равна 400 + полученные проценты.
Так что, получается, реально можно пополнять без документов на сумму равную 400 + выплаченные проценты?
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 12:04

candidat Так і є
