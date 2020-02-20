Відгуки про ICU

посетитель написав:Тык в самом низу.Вот что сейчас пишет "Початок наступної сесії: 13.01.2026 15:00:00 Офлайн"
Важно в самом низу чего. https://trade.online.icu - да, пишет. А приложение вместо этого имеет кнопочку, которая смотреть в канал бота отправляет. В общем, про 15:00 - это, мягко говоря, не правда. 10:30-11:00 типовое время.
посетитель написав:В 16-40 и Уде всё.
Должно в 16:30 Но может и с этим тормозят.
Кстати, всего-то неполных три года назад здесь это уже обсуждали. За это время произошёл прогресс: 14:30 заменили на 15:00. Может и задумано, что гарантируется только с 15.
Цікаво у чому полягає їхня світоглядна позиція не збирати заявки у несесійний час на якихось визначених ними умовах. Це б зняло істотну частину невдоволення цим плаваючим сесійним вікном. З Дії ж їм вдається якось обробляти такі заявки навіть для неклієнтів, а власними каналами - дзуськи.
Не знаю насчёт позиции, но мне в целом больше нравится вариант, когда моя заявка точно выполнится (заодно и оперативно), а не, как в Дие, потом сутками гадаешь ты купил или у тебя только деньги взяли и потом вернут потому, что брокер выполнить заявку по какой-то причине не пожелал. Готов за это поступиться круглосуточностью. IMHO, не такой уж сурово короткий период операционного времени. Больше напрягают периодические непредсказуемые дауны на денёк и тормоза с выводом денег на все заявленные трое рабочих суток.
Я так наблюдаю, что с каждой выплатой купона лимит инвестирования растет. На online.icu в строке, где указывается остаток лимита инвестирования, есть сноска, что эту сумму можно внести без подтверждающих документов. Если сложить с тем, что уже потрачено на облигации, то получается больше 400 тысяч, и полученная сумма равна 400 + полученные проценты. Так что, получается, реально можно пополнять без документов на сумму равную 400 + выплаченные проценты?