Відгуки про ICU

candidat написав:Я так наблюдаю, что с каждой выплатой купона лимит инвестирования растет. На online.icu в строке, где указывается остаток лимита инвестирования, есть сноска, что эту сумму можно внести без подтверждающих документов. Если сложить с тем, что уже потрачено на облигации, то получается больше 400 тысяч, и полученная сумма равна 400 + полученные проценты. Так что, получается, реально можно пополнять без документов на сумму равную 400 + выплаченные проценты?
Враховуються виплачені купони та погашення. Вони збільшують ліміт інвестування. Купівля, вивід грошей відповідно цей ліміт зменшують.
Підсумки перших трьох місяців «Гнучкого ФІКСу» від ICU: - 3000+ інвесторів — скористалися пропозицією - 25+ тис. угод — done - 1.6+ млрд грн — обсяг придбаних паперів - 800+ млн грн — виконано зобов'язань щодо зворотного викупу - 2.5+ млрд грн — загальний обсяг торгів
klug написав:Цікаво у чому полягає їхня світоглядна позиція не збирати заявки у несесійний час на якихось визначених ними умовах. Це б зняло істотну частину невдоволення цим плаваючим сесійним вікном. З Дії ж їм вдається якось обробляти такі заявки навіть для неклієнтів, а власними каналами - дзуськи.
Пишуть, що важко було підібрати сорт смузі під цю задачу, але вони стараються і вже незабаром:
Минулого року наша команда зосередилася на масштабному оновленні нашої торговельної інфраструктури. Головним проєктом стала платформа ICU Trade 2.0, яка вже працює в тестовому режимі й зовсім скоро стане доступною для всіх 😉
Оновлена платформа об’єднує торговий та особистий кабінети в єдине інвестиційне вікно і дає можливість:
торгувати усіма типами цінних паперів, доступними в Україні (державні, корпоративні, муніципальні облігації, сертифікати інвестиційних фондів, акції й т.і.)
інвестувати та керувати своїми коштами онлайн 24/7;
бачити всі баланси, ліміти та отримувати довідки в зручному оновленому інтерфейсі.
📢 Повідомляємо, що платіжний сервіс Portmone змінює ліміти на кількість транзакцій та суму поповнення рахунків в ICU Trade.
⚠️ З 1 лютого 2026 року онлайн через Portmone можна буде провести: - максимум дві трансакції на місяць з однієї банківської картки - загальна сума цих двох трансакцій не може перевищувати 29 999 грн
🧮 Поповнення онлайн через Portmone залишається безкоштовним.
➡️ Нагадуємо, що ви також можете скористуватися альтернативними способами поповнення рахунку в ICU Trade: — за реквізитами (комісія згідно з тарифами вашого банку, кошти зараховуються протягом години) — придбати через ICU у Дії короткі папери - Соледар UA4000234215 без комісії й за потреби достроково продати їх в ICU Trade з мінімальним спредом